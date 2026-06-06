Skoda выпустила конкурента самой большой Tesla

Чтобы добиться такого показателя, инженерам пришлось пересмотреть сотни деталей. Одна из главных проблем — колеса. Вращающиеся диски создают турбулентность, и с ней борются комплексно. В частности, инженеры сместили дефлекторы ближе к решетке радиатора. Это потребовало удлинения внутренних каналов, но сохранило чистоту дизайна Modern Solid.

Дополняют картину интегрированный спойлер колесной арки, воздушный дефлектор под днищем, активная шторка между радиаторами и аэродинамические колпаки на колесах. На крыше предусмотрен спойлер. В Skoda подчеркивают, что аэродинамика влияет не только на энергопотребление и запас хода, но и на другие характеристики автомобиля.

«Наружное зеркало наглядно демонстрирует, что аэродинамика — это не только снижение сопротивления. Его форма также влияет на шум ветра и на скорость загрязнения зеркального стекла во время движения», — отметил координатор отдела аэродинамики Skoda Штепан Янда.

Полноценная премьера модели ожидается во второй половине 2026 года. Peaq станет самым большим электромобилем Škoda, а по запасу хода, вероятно, превзойдет Enyaq (до 585 км по испытательному циклу WLTP).

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