С прицелом на такси: в России наладили сборку большого седана

В Санкт-Петербурге организовали производство седанов Tenet A8. Российская компания «АГР Холдинг» и китайская фирма Defetoo наладили выпуск седана Tenet A8, которым оказался Chery Arrizo 8. Собирать машины по методу полного цикла (со сваркой, окраской и сборкой) будет петербургский завод холдинга, прежде принадлежваший компании General Motors.