С прицелом на такси: в России наладили сборку большого седана
Габариты Tenet A8 и Chery Arrizo 8 совпадают: длина — 4757 мм, ширина — 1832 мм, высота — 1469 мм, а размер колёсной базы — 2770 мм.
Роль базового будет играть турбомотор объёмом 1,6, что развивает 150 л.с. и 275 Нм. С ним сочетается 7-ступенчатый преселективный «робот».
К двухлитровому двигателю отдачей 197 л.с. и 375 Нм прилагается 8-диапазонный «автомат». Обе модификации имеют строго передний привод.
Начало российской сборки позволит модели попасть в список автомобилей, одобренных Министерством промышленности и торговли для работы в такси.
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