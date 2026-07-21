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Опубликовано 21 июля 2026, 15:50
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С прицелом на такси: в России наладили сборку большого седана

В Санкт-Петербурге организовали производство седанов Tenet A8. Российская компания «АГР Холдинг» и китайская фирма Defetoo наладили выпуск седана Tenet A8, которым оказался Chery Arrizo 8. Собирать машины по методу полного цикла (со сваркой, окраской и сборкой) будет петербургский завод холдинга, прежде принадлежваший компании General Motors.
Tenet A8
Tenet A8
© АГР
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Габариты Tenet A8 и Chery Arrizo 8 совпадают: длина — 4757 мм, ширина — 1832 мм, высота — 1469 мм, а размер колёсной базы — 2770 мм.

Роль базового будет играть турбомотор объёмом 1,6, что развивает 150 л.с. и 275 Нм. С ним сочетается 7-ступенчатый преселективный «робот».

К двухлитровому двигателю отдачей 197 л.с. и 375 Нм прилагается 8-диапазонный «автомат». Обе модификации имеют строго передний привод.

Tenet A8

© АГР

Начало российской сборки позволит модели попасть в список автомобилей, одобренных Министерством промышленности и торговли для работы в такси.

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Автор:Алексей Кованов
  1. Motor.ru/
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