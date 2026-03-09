С приходом весны россияне отправились за новыми грузовиками

Рост числа регистраций показали марки КамАЗ, «Валдай» и Dongfeng, а вот бренды Sitrak и Shacman отметились падением количества отгрузок.

Как предполагает аналитик Сергей Целиков, в начале марта КамАЗ, «Валдай» и Dongfeng отгрузили крупные партии техники корпоративным клиентам.

Сегмент легких коммерческих автомобилей за неделю вырос на 30% (до 1343 единиц). В плюс вышли отечественные бренды ГАЗ, Lada и УАЗ.

Продажи легковых автомобилей составили 22,8 штук - на 8,5% больше, чем неделей ранее. Весенним ростом отметились Lada, Haval, Belgee и Changan.