У невыпущенного электрокара Saab Emily GT появился шанс стать серийным

Для Emily GT заявлялась четырехмоторная электрическая установка мощностью около 650 лошадиных сил (по одному 121-сильному электромотору на каждом из колес). Емкость батареи должная была составить 175 киловатт-часов — одного ее заряда хватило бы на 948 километров по циклу WLTP. В планах были и менее мощные модификации с установками на 490 и 650 лошадиных сил.

Над обликом электрического спорткара работал дизайнер экстерьеров Хирашем Разаги, в послужном списке которого к тому моменту были Volvo Trucks, Hyundai, Lotus, Infiniti, Bugatti, Lynk & Co и Ford. Также к работе над дизайном привлекли стороннюю фирму Plint Marketing. Судя по официальным изображениям, внешне Emily GT должна была напоминать Saab 9-5 Aero.