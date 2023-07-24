У невыпущенного электрокара Saab Emily GT появился шанс стать серийным

У невыпущенного электрокара Saab Emily GT появился шанс стать серийнымСудьба модели Saab Emily GT оказалась в руках неизвестного инвестора
Анонимный инвестор выкупает права на незавершенную модель Saab Emily GT. Как сообщает портал Saab Planet, неназванный бизнесмен приобрел права на электрокар Emily GT у консорциума NEVS, который владеет Saab с 2012 года. Теперь у незаконченного проекта по созданию перспективной модели появился шанс быть реализованным: по условиям пока еще незавершенной сделки, производство Emily GT будет организовано на прежнем заводе Saab в шведском Тролльхеттане.
Известно, что еще до того, как концерн National Electric Vehicle Sweden (NEVS), владеющий Saab, перешел в режим гибернации, сократил 95 процентов сотрудников и фактически прекратил свое существование, планировалось запустить производство перспективного электрокара — Emily GT. Весной этого года появились официальные изображения модели и выяснилось, что она должна была появиться на рынке как в виде седана, так и в версии с открытым верхом.
Для Emily GT заявлялась четырехмоторная электрическая установка мощностью около 650 лошадиных сил (по одному 121-сильному электромотору на каждом из колес). Емкость батареи должная была составить 175 киловатт-часов — одного ее заряда хватило бы на 948 километров по циклу WLTP. В планах были и менее мощные модификации с установками на 490 и 650 лошадиных сил.
Над обликом электрического спорткара работал дизайнер экстерьеров Хирашем Разаги, в послужном списке которого к тому моменту были Volvo Trucks, Hyundai, Lotus, Infiniti, Bugatti, Lynk & Co и Ford. Также к работе над дизайном привлекли стороннюю фирму Plint Marketing. Судя по официальным изображениям, внешне Emily GT должна была напоминать Saab 9-5 Aero.
Как отмечает Insideevs.com, если Emily GT и встанет на конвейер, то не под маркой Saab — она по-прежнему принадлежит NEVS и не может быть использована. Saab Planet приводит несколько вариантов брендов, под которыми новинка может появиться на рынке: среди них Sonett, Gripen, Saablar и Anamma.