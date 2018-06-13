Гонщица попробует установить на кроссовере рекорд «Северной петли»

Пульс

Королева Нюрбургринга вывела на гоночный трек «горячий» Skoda Kodiaq

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13 июня 2018

Гонщица Сабина Шмитц, которую называют «Королевой Нюрбургринга», вывела на «Северную петлю» прототип «заряженного» кроссовера Skoda Kodiaq RS. Пока опубликован лишь тизер ее заезда – полное видео производитель покажет в четверг, 14 июня.

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Пока непонятно, будет ли это демонстрационный заезд, или же Сабина Шмитц попытается установить на этом кроссовере рекорд трека. Однако судя по тому, что в тизере показаны электронные часы и оптический створ, гонщика действительно попробует показать на этом автомобиле лучшее время круга.

Сейчас абсолютный рекорд трассы среди вседорожников принадлежит 510-сильному Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio – 7 минут 51,7 секунды.

[Тест-драйв: оправдывает ли Skoda Kodiaq поднятый вокруг него шум](https://motor.ru/testdrives/kodiaq.htm)

Тест-драйв: оправдывает ли Skoda Kodiaq поднятый вокруг него шум

Подробностей о технической начинке «заряженного» кроссовера пока нет. По предварительной информации, новинка будет предлагаться с 240-сильным (500 Нм) двухлитровым дизелем, который позволит машине набирать «сотню» за 6,5 секунды. Также не исключено, что у этой версии появится 250-сильный бензиновый мотор 2.0 TSI.

Кроссовер Kodiaq дебютировал полтора года назад. Для российского рынка модель собирают в Нижнем Новгороде. Кроссовер доступен с моторами мощностью 150 и 180 лошадиных сил. Цены на него начинаются от 1 339 000 рублей.

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Теги:
SkodaOctaviaRSKodiaq
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