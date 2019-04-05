Названы страны Европы с самыми опасными дорогами

В 2018 году на европейских дорогах погибло 25 100 человек. При этом в среднем на один миллион жителей Европы пришлось 49 смертей. Наиболее безопасными странами стали Великобритания (28 погибших на миллион жителей), Дания (30), Ирландия (31) и Швеция (32). Наибольший уровень смертности в ДТП зафиксирован в Румынии (96), Болгарии (88), Латвии (77) и Хорватии (78).
Самыми уязвимыми группами стали пешеходы, особенно люди преклонного возраста, велосипедисты и мотоциклисты. Большее число аварий произошло в городской черте. На один случай с летальным исходом пришлось пять пострадавших, общее количество которых за 2018 год составило 135 тысяч.
В России за 2018 год произошло 168 099 дорожно-транспортных происшествий. В них погибло 18 тысяч и пострадало 214 тысяч человек. Эти показатели на 4,6 и 0,2 процента меньше, чем в 2017-м.
Ранее в рейтинге INRIX-2018, который ранжирует 200 городов из 38 стран по уровню загруженности дорог, Москва вновь заняла первое место. Местные водители за год проводят в пробках 210 часов, а средняя скорость движения составляет 18 километров в час.