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16:41

Названы страны Европы с самыми опасными дорогами

Европейская комиссия опубликовала данные о ДТП за 2018 год

Европейская комиссия опубликовала отчет о количестве погибших в дорожно-транспортных происшествиях по всему Евросоюзу в 2018 году и сравнила эти данные с предыдущими периодами. По сравнению с 2010-м количество смертей на дорогах сократилось на 21 процент, с 2017 — всего на один.

В 2018 году на европейских дорогах погибло 25 100 человек. При этом в среднем на один миллион жителей Европы пришлось 49 смертей. Наиболее безопасными странами стали Великобритания (28 погибших на миллион жителей), Дания (30), Ирландия (31) и Швеция (32). Наибольший уровень смертности в ДТП зафиксирован в Румынии (96), Болгарии (88), Латвии (77) и Хорватии (78).

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Самыми уязвимыми группами стали пешеходы, особенно люди преклонного возраста, велосипедисты и мотоциклисты. Большее число аварий произошло в городской черте. На один случай с летальным исходом пришлось пять пострадавших, общее количество которых за 2018 год составило 135 тысяч.

В России за 2018 год произошло 168 099 дорожно-транспортных происшествий. В них погибло 18 тысяч и пострадало 214 тысяч человек. Эти показатели на 4,6 и 0,2 процента меньше, чем в 2017-м.

Власти Нидерландов всего через несколько дней были вынуждены демонтировать «поющее» покрытие дороги, установленное в деревне Джелсум. Причиной для этого стали жалобы местных жителей, по словам которых, громкая мелодия, создаваемая проезжающими автомобилями, «сводила с ума и мешала спать».

Ранее в рейтинге INRIX-2018, который ранжирует 200 городов из 38 стран по уровню загруженности дорог, Москва вновь заняла первое место. Местные водители за год проводят в пробках 210 часов, а средняя скорость движения составляет 18 километров в час.

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Источник: European Commission
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