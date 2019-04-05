Названы страны Европы с самыми опасными дорогами

Самыми уязвимыми группами стали пешеходы, особенно люди преклонного возраста, велосипедисты и мотоциклисты. Большее число аварий произошло в городской черте. На один случай с летальным исходом пришлось пять пострадавших, общее количество которых за 2018 год составило 135 тысяч.

В России за 2018 год произошло 168 099 дорожно-транспортных происшествий. В них погибло 18 тысяч и пострадало 214 тысяч человек. Эти показатели на 4,6 и 0,2 процента меньше, чем в 2017-м.