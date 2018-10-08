Американцы назвали Tesla Model 3 самым безопасным автомобилем

Модель получила высшую оценку – пять баллов – во всех испытаниях NHTSA. Автомобиль выдержал фронтальный и боковой краш-тест, испытание на опрокидывание и удар, имитирующий удар о столб или дерево. Он проводится на скорости 20 миль в час (32 километра в час) с водительской стороны сразу за передней стойкой. Также в серию тестов организации входит проверка работы электронных систем безопасности.