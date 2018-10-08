Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
19:19

Американцы назвали Tesla Model 3 самым безопасным автомобилем

Модель показала наилучшие результаты во всех испытаниях

Поделиться

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) назвала Tesla Model 3 самым безопасным автомобилем среди всех протестированных. Как заявили представители организации, у пассажиров этой машины самая низкая вероятность получения травм при ДТП.

Модель получила высшую оценку – пять баллов – во всех испытаниях NHTSA. Автомобиль выдержал фронтальный и боковой краш-тест, испытание на опрокидывание и удар, имитирующий удар о столб или дерево. Он проводится на скорости 20 миль в час (32 километра в час) с водительской стороны сразу за передней стойкой. Также в серию тестов организации входит проверка работы электронных систем безопасности.

До Model 3 самым безопасными автомобилями по версии NHTSA были Tesla Model S и Model X. Сейчас они занимают второе и третье место рейтинга соответственно.

Европейская организация Euro NCAP седан Model 3 пока не испытывала. При этом Model S в 2014 году заработала пять звезд из пяти возможных.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...