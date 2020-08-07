Системы помощи водителю сбоят каждые 12 километров

В тестах AAA Foundation участвовали BMW X7, Cadillac CT6, Ford Edge, Kia Telluride и Subaru Outback, оснащенные активным круиз-контролем и функцией удержания в полосе. Испытания проходили как на закрытых площадках, так и на обычных дорогах. Причем если в первом случае большинство систем показывали хорошие результаты, то в реальных условиях каждые 12–13 километров возникала какая-нибудь проблема.

Чаще всего сбои в работе ассистентов приводили к выезду за пределы полосы движения либо неправильному позиционированию автомобиля в границах разметки: например, он смещался влево или вправо, прижимаясь к другим машинам. Вдобавок специалисты AAA обнаружили, что в моделях, где электроника заведует и разгоном, и торможением, и рулением, активные системы могут внезапно отключиться, и водитель не всегда успевает взять управление на себя.