17:04

Системы помощи водителю сбоят каждые 12 километров

Новое исследование подтвердило ненадежность активных систем безопасности

Алексей Носаченко
Некоммерческая организация AAA Foundation for Safety Traffic, занимающаяся проблемами безопасности дорожного движения, опубликовала результаты исследования, посвященного работе электронных ассистентов. Выводы неутешительны: большинству систем требуется модернизация и на них нельзя всецело положиться, так как они сбоят примерно каждые 12 километров.

В тестах AAA Foundation участвовали BMW X7, Cadillac CT6, Ford Edge, Kia Telluride и Subaru Outback, оснащенные активным круиз-контролем и функцией удержания в полосе. Испытания проходили как на закрытых площадках, так и на обычных дорогах. Причем если в первом случае большинство систем показывали хорошие результаты, то в реальных условиях каждые 12–13 километров возникала какая-нибудь проблема.

Чаще всего сбои в работе ассистентов приводили к выезду за пределы полосы движения либо неправильному позиционированию автомобиля в границах разметки: например, он смещался влево или вправо, прижимаясь к другим машинам. Вдобавок специалисты AAA обнаружили, что в моделях, где электроника заведует и разгоном, и торможением, и рулением, активные системы могут внезапно отключиться, и водитель не всегда успевает взять управление на себя.

«Активные системы помощи водителю призваны сделать дороги безопаснее, но по факту эти технологии находятся на раннем этапе развития, — говорит Грег Бреннон, директор автомобильного подразделения AAA. — С тем количеством ошибок в работе совсем непонятно, как они могут что-то улучшить, зато очевидно, что в долгосрочной перспективе негативный опыт их использования оттолкнет людей от полноценных беспилотников».