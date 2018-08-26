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27 августа 12:06

Бывший дизайнер Mazda переделал Gallardo в «аналоговый» суперкар

Суперкар C2 стал первой серийной моделью компании Salaff

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Компания Salaff, основанная бывшим дизайнером Mazda Карлосом Салаффом, представила на Конкурсе элегантности Пеббл-Бич свою первую серийную модель — суперкар C2. Новинка представляет собой переделку Lamborghini Gallardo, на которую навешен новый кузов из углепластика. Salaff C2 выпустят ограниченной серией. Цена пока не сообщается. Свое творение Салафф называет современным «аналоговым» суперкаром.

По словам Салаффа, при постройке суперкара он черпал вдохновение в таких машинах, как Peugeot 905, Porsche 917 и Ferrari 330 P4. Хотя в угловатых формах C2 можно найти сходство и, например, с Lamborghini Veneno.

#SALAFFC2 is staged on the #conceptlawn and ready for the @pebblebeachconcours!

Публикация от Carlos Salaff (@salaffdesign)

Помимо замены кузова, компания предлагает модернизацию машины-донора. В частности, ее предполагается оснащать индивидуальными дроссельными заслонками, модернизированной подвеской и механической коробкой передач с поисковым механизмом переключения, в случае, если суперкар оборудован «роботом» E-Gear.

The #SALAFFC2 interior // Vintage values and modern design // 📸 @shihobunni

Публикация от Carlos Salaff (@salaffdesign)

В августе прошлого года бывший дизайнер ателье Pininfarina Кен Окуяма представил суперкар Kode 0. Автомобиль представлял собой Lamborghini Aventador с новым кузовом, выполненном в стилистике работ Марчелло Гандини, придумавшим «треугольный» дизайн Lamborghini Bravo.

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