Бывший дизайнер Mazda переделал Gallardo в «аналоговый» суперкар

По словам Салаффа, при постройке суперкара он черпал вдохновение в таких машинах, как Peugeot 905, Porsche 917 и Ferrari 330 P4. Хотя в угловатых формах C2 можно найти сходство и, например, с Lamborghini Veneno.
Помимо замены кузова, компания предлагает модернизацию машины-донора. В частности, ее предполагается оснащать индивидуальными дроссельными заслонками, модернизированной подвеской и механической коробкой передач с поисковым механизмом переключения, в случае, если суперкар оборудован «роботом» E-Gear.
В августе прошлого года бывший дизайнер ателье Pininfarina Кен Окуяма представил суперкар Kode 0. Автомобиль представлял собой Lamborghini Aventador с новым кузовом, выполненном в стилистике работ Марчелло Гандини, придумавшим «треугольный» дизайн Lamborghini Bravo.