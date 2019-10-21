Saleen показала среднемоторный спорткар для гонок

Самый известный автомобиль компании Saleen, которая принадлежит китайской Jiangsu Secco Automobile Technology Corporation, – это суперкар S7, выпускавшийся в период с 2000 по 2009 год. Летом этого года стало известно, что Saleen намерена возобновить выпуск модели и собрать ограниченную партию S7 Le Mans с 7,0-литровым мотором V8 Ford Windsor. Отдача того двигателя составит 1500 сил и 1800 Нм момента, что обеспечит суперкару разгон с места до «сотни» за 2,2 секунды и максимальную скорость в 480 километров в час. Производить автомобили планируется на предприятии Saleen в калифорнийском городе Корона.