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11:05

Saleen показала среднемоторный спорткар для гонок

Стоимость новинки, которая пока проходит процесс сертификации, составит 225 тысяч долларов

Компания Saleen Automotive представила концепт автомобиля со среднемоторной компоновкой. Его стоимость — примерно 225 тысяч долларов (около 14,5 миллиона рублей). В настоящее время новинка проходит сертификацию для участия в гоночных сериях GT4.

Спорткар построен на базе дорожного Saleen 1. В основе двухдверки лежит силовой каркас с кузовными панелями из углеродного волокна, а в движение автомобиль приводит 2,2-литровая «турбочетверка» с отдачей 450 лошадиных сил и 474 Нм крутящего момента. В числе отличий от гражданской модели – массивный сплиттер, усовершенствованный задний диффузор и большое антикрыло, а также новая АБС.

Серия гонок на автомобилях класса GT4 была создана и проводится организацией SRO (Stéphane Ratel Organisation). К участию допускаются как трековые автомобили, так и те, которые созданы командами на базе дорожных моделей.

Самый известный автомобиль компании Saleen, которая принадлежит китайской Jiangsu Secco Automobile Technology Corporation, это суперкар S7, выпускавшийся в период с 2000 по 2009 год. Летом этого года стало известно, что Saleen намерена возобновить выпуск модели и собрать ограниченную партию S7 Le Mans с 7,0-литровым мотором V8 Ford Windsor. Отдача того двигателя составит 1500 сил и 1800 Нм момента, что обеспечит суперкару разгон с места до «сотни» за 2,2 секунды и максимальную скорость в 480 километров в час. Производить автомобили планируется на предприятии Saleen в калифорнийском городе Корона.

Источник: Saleen