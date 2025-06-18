В Минпромторге спрогнозировали падение продаж новых автомобилей на 30 процентов

Министерство ожидает, что по итогам года объем рынка не превысит 1,3 миллиона машин

Продажи новых автомобилей в России могут сократиться на треть к концу года. Глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что ведомство рассчитывает удержать снижение продаж в пределах 25–30 процентов по сравнению с 2024 годом. При этом производственные планы адаптируют под спрос: объем выпуска в 2025 году может составить от 700 до 800 тысяч машин. На рынок также влияют высокие ставки автокредитов и осторожность покупателей.