Самый быстрый Mercedes-Benz 280SE в истории уйдет с молотка за 500 тысяч долларов

Владельцы классических автомобилей часто сталкиваются с дилеммой: при установке современной начинки машина нередко теряет свою историческую душу. Retro Designs пошли другим путем. Они оставили кузов максимально аутентичным, но полностью заменили техническую начинку.

Главная трансформация — под капотом. Родной двигатель уступил место 5,4-литровому атмосферному мотору V8 от Mercedes-Benz C55 AMG. Его мощность — 367 л.с. Для сравнения: оригинальный мотор выдавал лишь 158 сил. Мастерская также установила модернизированную подвеску и тормозные механизмы Brembo.

При этом экстерьер остался почти нетронутым. Кузов перекрашен в современный оттенок Axalta Chromax XP Irish Green, но сохранены хромированные бамперы, огромная решетка радиатора, оригинальные фары и зеркало со стороны водителя. Единственная современная деталь снаружи — 20-дюймовые диски.

В салоне царит атмосфера 60-х. Кресла перетянуты коричневой кожей, обновлены деревянные вставки и переключатели. Но щиток приборов, руль, трансмиссионный тоннель и селектор коробки передач остались родными. Единственное вкрапление современности — небольшая магнитола JL Audio в центре передней панели.

Цена машины — 500 тыс (около 40 млн рублей по курсу на момент публикации).

