Самый быстрый серийный электрокар Lucid Air Sapphire вышел на рынок РФ

«Это самый быстрый автомобиль за всю историю официальных тестов. Мощность машины — 1234 л.с. До 100 км/ч модель разгоняется менее чем за 2 секунды. Отметим, что на более длинные дистанции этот седан уступает лишь Bugatti Chiron Super Sport: на тестах по разгону до 322 км/ч американский люксовый суперкар проигрывает своему итальянскому визави 3,1 секунды, но обходит на четверти мили, демонстрируя время почти 9,0 секунд», – говорится в публикации.

Несмотря на статус суперкара, Lucid Air Sapphire позиционируется как полноценный четырехдверный седан с просторным задним рядом и вместительным багажником. Официальная цена на российском рынке станет известна в день старта продаж. По предварительной информации, она составит около 40 миллионов рублей.

