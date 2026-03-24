Самый доступный электрокроссовер Kia EV2 предложат в четырехместной версии

Kia начала принимать заказы на электрокроссовер EV2 в Европе. Цена стартует от 26 600 евро (примерно 2,5 млн рублей). Европейцы могут оформить EV2 в лизинг от 239 евро в месяц (примерно 22 тыс. рублей). Базовая версия Light оснащена батареей 42,2 кВт·ч и мотором на 146 л.с. Запас хода — 317 км, чего достаточно для города. Экономии способствует четырехместная компоновка салона.

Следующая комплектация Air — пятиместная. В базе у нее те же батарея и мотор, что у Light, но цена выше — от 28 990 евро (примерно 2,7 млн рублей). С более емким аккумулятором на 61 кВт·ч и двигателем 135 л.с. запас хода вырастает до 453 км, а цена стартует от 33 490 евро (около 3,1 млн рублей).

EV2 также предложат в комплектациях Earth и GT-Line. Earth доступна на 4 или 5 мест с батареей 42,2 кВт·ч и мотором 146 л.с. Цена варьируется от 31 290 до 31 590 евро (от 2,93 млн рублей до 2,95 млн рублей), запас хода — 308 км. Топовая версия GT-Line оснащается батареей 61 кВт·ч и электромотором мощностью 135 л.с. Пятиместный вариант оценили в 36 890 евро (примерно 3,5 млн рублей), четырехместный — в 37 190 евро (около 3,4 млн рублей). Запас хода в обеих комплектациях одинаковый — 413 км.

Ранее были названы главные недостатки кроссовера Geely Atlas с пробегом.