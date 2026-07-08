Самый мощный серийный автомобиль: Zenvo Aurora получил мотор с отдачей 1850 л.с.

Zenvo утверждает, что Aurora сейчас вступает в ключевую фазу: на Фестивале скорости в Гудвуде 2026 года компания покажет прототипы, максимально приближенные к серийным, которые поступят к покупателям в 2027 году. И, судя по характеристикам, их мощность будет более чем внушительной.

После завершения подготовки на своей базе в Престоу (Дания) Zenvo представит в Гудвуде два валидационных прототипа Aurora Tur и шоу-кар Aurora Agil. Это событие станет важной вехой для программы, которая впервые была показана ещё в 2025 году. Компания также подтверждает, что поставки клиентам начнутся во второй половине 2027 года.