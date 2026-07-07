Знаменитые спорткары Lotus выйдут на рынок РФ под другой маркой

Nordcross NSS01 — это кроссовер Lotus Eletre длиной 5103 мм. ОТТС получили модификации, оборудованные двумя и тремя электромоторами суммарной отдачей 612 и 918 л.с., соответственно. Тяговая батарея одна — ёмкостью 112 кВт∙ч.

Nordcross NSN01, по уверениям источника, представляет собой родственный кроссоверу лифтбэк Lotus Emeya. Его длина составляет 5139 мм, а в качестве аккумулятора выступает вариант на 102 кВт∙ч. Силовые установки — на 612 и 918 л.с.

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