Самый популярный пикап в России получил многорычажную подвеску

В «многорычажном» исполнении будет доступен только бензиновый двухлитровый турбомотор (224 л.с. и 390 Нм), которому ассистирует классический 8-диапазонный «автомат»

Стоимость JAC T9 Urban составит 3 689 000 рублей, но на старте продаж действует специальное предложение, которое позволяет сэкономить 100 000 рублей. Для справки, с рессорами машина стоит 3 649 000.

«Автомобиль сохранил свой характер и функциональность: электронно подключаемый полный привод, привычную грузоподъёмность, практичность и универсальность», — уточняет пресс-служба JAC.

В 2025 году россияне приобрели 3500 экземпляров T9, что сделало машину бестселлером сегмента. Притом более 60% покупок были сделаны физическими лицами. Таковы данные агентства «Автостат-Инфо».