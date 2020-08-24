У российского Hyundai Santa Fe появилась ограниченная серия

Кузов Santa Fe Black&Brown окрашен в чёрный цвет, задние стёкла затонированы, а радиаторная решётка, боковые молдинги, ручки дверей, двери багажника и ряд элементов на заднем бампере затемнены. Облик довершают 19-дюймовый диски с шинами Continental. В салоне установлены кресла с комбинированной отделкой из натуральной и экокожи, а потолок и стойки обиты чёрной замшей.
В список оборудования включены виртуальная панель приборов диагональю семь дюймов, восьмидюймовый экран мультимедийной системы, двухзонный климат-контроль, светодиодные фары с автокорректором, система камер кругового обзора, память настроек сиденья водителя и электропривод переднего пассажирского кресла. За безопасность отвечают система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом, парковочные датчики и система мониторинга слепых зон.
Santa Fe Black&Brown доступен с несколькими моторами на выбор. Версия с бензиновым двигателем 2.4 GDI мощностью 188 сил обойдётся в 2 619 000 рублей, с дизелем 2.2 CRDi (200 сил) – в 2 779 000, а с топовым 3,5-литровым бензиновым агрегатом (249 сил) – в 2 839 000 рублей.
Hyundai готовится к запуску обновлённого Santa Fe для европейского и южнокорейского рынков. Ранее стало известно, что в Европе кроссовер предложат турбодизелем 2.2 либо электрифицированными силовыми установками на основе бензинового турбомотора 1.6. Таким образом, негибридные бензиновые модификации европейцам не предложат, но вероятно, они будут представлены в Южной Корее и США.