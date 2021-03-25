25 марта, 12:04

До России добрался самый дорогой обновленный Hyundai Santa Fe

Новинка получила название Calligraphy и ценник в 3 359 000 рублей

Hyundai Santa Fe в спецверсии Calligraphy © Hyundai
Лиза Будрина
Обновленный Hyundai Santa Fe появился на российском рынке только в феврале 2021 года, и уже обзавелся специальной серией Calligraphy. От стандартного кроссовера она отличается оформлением экстерьера и дизайном салона. Santa Fe Calligraphy — самая дорогая версия модели, она стоит от 3 359 000 рублей.

«Каллиграфический» Santa Fe базируется на топовой комплектации High-Tech: он получил панорамную крышу с люком и 20-дюймовые диски особого дизайна. Внешне такой кроссовер можно узнать по затемненной радиаторной решетке и окрашенным в цвет кузова пластиковым элементам экстерьера.

В отделке салона используются замша и кожа Nappa. По умолчанию кроссовер оборудован 10,25-дюймовым экраном мультимедийной системы, аудиосистемой Harman/Kardon с 10 динамиками, вентиляцией передних кресел, двухзонным климат-контролем и беспроводной зарядкой для смартфона.

Santa Fe Calligraphy можно купить с дизельным мотором объемом 2,2 литра мощностью 199 лошадиных сил, который сочетается с роботизированной трансмиссией, либо с бензиновым агрегатом 3.5 на 249 сил в паре с автоматом.

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Hyundai Santa Fe Calligraphy доступен в девяти вариантах окраски: черном Phantom Black, белом White Cream, серебристом Typhoon Silver, темно-сером Magnetic Force, сером Rain Forest, оранжевом Lava Orange, белом Glacier White, коричневом Taiga Brown и синем Lagoon Blue.

Фото: Hyundai

В список оснащения входят адаптивный круиз-контроль с системой помощи движения в пробке, система автоматического управления дальним светом, ассистент удержания автомобиля в полосе движения, система слежения за состоянием водителя и система распознавания присутствия пассажиров сзади.

Ниже в таблице приведены цены на Santa Fe Calligraphy с дизельным и бензиновым моторами.

МодификацияЦена в рублях
D2.2 (199 л.с. и 440 Нм), 8-ступенчатый «робот»3 359 000
G3.5 (249 л.с. и 336 Нм), 8-диапазонный автомат3 419 000

Помимо всего перечисленного, Hyundai Santa Fe Calligraphy получил функцию автоматической парковки с дистанционным управлением, камеры кругового обзора, систему мониторинга слепых зон, систему распознавания дорожных знаков и проекционный дисплей.

За безопасность отвечают системы автоматического торможения перед препятствием спереди, предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке, предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне и при выезде с парковки задним ходом.

Обновленный Santa Fe продается в России с середины февраля. В базовой версии он оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем Smartstream, развивающий 180 лошадиных сил, который работает в тандеме с 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Цены на модель начинаются от 2 479 000 рублей.

Источник: пресс-служба Hyundai