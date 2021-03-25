До России добрался самый дорогой обновленный Hyundai Santa Fe

«Каллиграфический» Santa Fe базируется на топовой комплектации High-Tech: он получил панорамную крышу с люком и 20-дюймовые диски особого дизайна. Внешне такой кроссовер можно узнать по затемненной радиаторной решетке и окрашенным в цвет кузова пластиковым элементам экстерьера.
В отделке салона используются замша и кожа Nappa. По умолчанию кроссовер оборудован 10,25-дюймовым экраном мультимедийной системы, аудиосистемой Harman/Kardon с 10 динамиками, вентиляцией передних кресел, двухзонным климат-контролем и беспроводной зарядкой для смартфона.
Santa Fe Calligraphy можно купить с дизельным мотором объемом 2,2 литра мощностью 199 лошадиных сил, который сочетается с роботизированной трансмиссией, либо с бензиновым агрегатом 3.5 на 249 сил в паре с автоматом.
Фото: Hyundai
В список оснащения входят адаптивный круиз-контроль с системой помощи движения в пробке, система автоматического управления дальним светом, ассистент удержания автомобиля в полосе движения, система слежения за состоянием водителя и система распознавания присутствия пассажиров сзади.
Ниже в таблице приведены цены на Santa Fe Calligraphy с дизельным и бензиновым моторами.
|Модификация
|Цена в рублях
|D2.2 (199 л.с. и 440 Нм), 8-ступенчатый «робот»
|3 359 000
|G3.5 (249 л.с. и 336 Нм), 8-диапазонный автомат
|3 419 000
Помимо всего перечисленного, Hyundai Santa Fe Calligraphy получил функцию автоматической парковки с дистанционным управлением, камеры кругового обзора, систему мониторинга слепых зон, систему распознавания дорожных знаков и проекционный дисплей.
За безопасность отвечают системы автоматического торможения перед препятствием спереди, предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке, предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне и при выезде с парковки задним ходом.
Обновленный Santa Fe продается в России с середины февраля. В базовой версии он оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем Smartstream, развивающий 180 лошадиных сил, который работает в тандеме с 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Цены на модель начинаются от 2 479 000 рублей.