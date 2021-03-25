До России добрался самый дорогой обновленный Hyundai Santa Fe

«Каллиграфический» Santa Fe базируется на топовой комплектации High-Tech: он получил панорамную крышу с люком и 20-дюймовые диски особого дизайна. Внешне такой кроссовер можно узнать по затемненной радиаторной решетке и окрашенным в цвет кузова пластиковым элементам экстерьера.

В отделке салона используются замша и кожа Nappa. По умолчанию кроссовер оборудован 10,25-дюймовым экраном мультимедийной системы, аудиосистемой Harman/Kardon с 10 динамиками, вентиляцией передних кресел, двухзонным климат-контролем и беспроводной зарядкой для смартфона.

Santa Fe Calligraphy можно купить с дизельным мотором объемом 2,2 литра мощностью 199 лошадиных сил, который сочетается с роботизированной трансмиссией, либо с бензиновым агрегатом 3.5 на 249 сил в паре с автоматом.