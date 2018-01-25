Компания Hyundai показала профиль следующего Santa Fe

Компания Hyundai опубликовала первое изображение кроссовера Santa Fe следующего поколения, на котором показан профиль модели. Дебют новинки состоится в марте на автосалоне в Женеве.

Никаких технических подробностей о вседорожнике четвертого поколения автопроизводитель не привел. В компании отметили лишь, что он будет комплектоваться системой предупреждения о забытых на втором ряду сидений пассажирах, а также системой обнаружения едущих в поперечном направлении автомобилей при движении задним ходом с функцией автоматического торможения.

Hyundai Santa Fe текущего поколения

На какой платформе построят кроссовер и какими он будет оснащаться двигателями, пока неизвестно.

На российском рынке Hyundai Santa Fe текущего поколения предлагается с пяти- или семиместным (версия Grand) салоном. Первый предлагается с бензиновым двигателем 2.4 мощностью 171 лошадиная сила и 200-сильным дизелем 2.2. Второй – с тем же дизелем, а также с бензиновым агрегатом 3.0, который выдает 249 сил.

Цена на Hyundai Santa Fe начинаются с 1 856 000 рублей, а на Grand Santa Fe – с 2 324 000 рублей.

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