Бывший дизайнер Bugatti и Genesis займется внешностью суперкаров Koenigsegg

«Это мечта, ставшая реальностью, — прокомментировал свое назначение Селипанов. — Я большой поклонник свободного духа компании и ее приверженности инновациям. В современном мире история и достижения Koenigsegg не имеют аналогов, и для меня большая честь предложить фирме свой профессиональный опыт, а также разделить с ней страсть к спортивным автомобилям».
До перехода в Koenigsegg Селипанов работал в Genesis. Под его руководством были созданы два последних концепта южнокорейского бренда — Essentia и Mint. Ранее он занимал должность креативного директора Bugatti и отвечал за экстерьер концепта Vision Gran Turismo и гиперкара Chiron.
Свою карьеру Александр Селипанов начал в 2005 году: после окончания калифорнийского Art Center College of Design он присоединился к Volkswagen, а в 2010-м перешел в Lamborghini. Там Селипанов работал над суперкаром Lamborghini Huracan.