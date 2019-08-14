Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:37

Бывший дизайнер Bugatti и Genesis займется внешностью суперкаров Koenigsegg

Александр Селипанов станет директором по дизайну марки и шеф-стилистом студии RAW Design House

Александр Селипанов, бывший шеф-дизайнер центра Global Genesis Advanced Studio, перешел на работу в Koenigsegg. Он назначен директором по дизайну шведской марки, а также главным стилистом вновь образованной RAW Design House, оказывающей услуги некоторым из клиентов Koenigsegg.

«Это мечта, ставшая реальностью, — прокомментировал свое назначение Селипанов. — Я большой поклонник свободного духа компании и ее приверженности инновациям. В современном мире история и достижения Koenigsegg не имеют аналогов, и для меня большая честь предложить фирме свой профессиональный опыт, а также разделить с ней страсть к спортивным автомобилям».

Bugatti Chiron

До перехода в Koenigsegg Селипанов работал в Genesis. Под его руководством были созданы два последних концепта южнокорейского бренда — Essentia и Mint. Ранее он занимал должность креативного директора Bugatti и отвечал за экстерьер концепта Vision Gran Turismo и гиперкара Chiron.

Свою карьеру Александр Селипанов начал в 2005 году: после окончания калифорнийского Art Center College of Design он присоединился к Volkswagen, а в 2010-м перешел в Lamborghini. Там Селипанов работал над суперкаром Lamborghini Huracan.