Бывший дизайнер Bugatti и Genesis займется внешностью суперкаров Koenigsegg

«Это мечта, ставшая реальностью, — прокомментировал свое назначение Селипанов. — Я большой поклонник свободного духа компании и ее приверженности инновациям. В современном мире история и достижения Koenigsegg не имеют аналогов, и для меня большая честь предложить фирме свой профессиональный опыт, а также разделить с ней страсть к спортивным автомобилям».