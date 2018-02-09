Запущенную в космос «Теслу» признали спутником

Автомобиль Tesla Roadster, который был запущен в космос, признали спутником. Об этом говорится в твиттере Командования военно-космических сил ВВС США.

Машина была отправлена в космос компанией SpaceX Илона Маска. Она находилась в ракето-носителе Falcon Heavy в качестве полезной нагрузки, в роли которой обычно выступают бетонные и стальные блоки. Однако Маск посчитал, что это слишком скучно, решив в итоге отправить в космос что-нибудь «необычное».

Изначально предполагалось, что родстер доставят на гелиоцентрическую орбиту вокруг Солнца, позволяющую добраться до Марса. Однако этого сделать не получилось – центральный ускоритель слишком сильно разогнал «Теслу», и теперь автомобиль направляется к поясу астероидов между Марсом и Юпитером.

Автомобиль записали в каталог спутников за номером 43205

Falcon Heavy может выводить на орбиту до 64 тонн полезного груза. Ракета-носитель оснащен 27 двигателями Merlin, выдающими 2268 тонн тяги.

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