В Sauber отказались от 15-миллионного контракта с Баррикелло

В Sauber отказались от 15-миллионного контракта с БаррикеллоШвейцарская команда Формулы-1 не будет подписывать соглашение с 41-летним пилотом
Команда Формулы-1 Sauber отказалась подписывать контракт с Рубенсом Баррикелло. Бразильский гонщик собрал 15 миллионов долларов на свое возвращение в чемпионат мира, однако гоночный коллектив отверг это предложение.
Команда Формулы-1 Sauber отказалась подписывать контракт с Рубенсом Баррикелло. Как стало известно Autosport, 41-летний бразилец нашел спонсоров, готовых взять на себя расходы по возвращению спортсмена в чемпионат мира. За контракт с Sauber покровители Баррикелло были готовы заплатить команде 15 миллионов долларов. Тем не менее, швейцарский коллектив отверг это предложение. "Я исключаю всякую вероятность того, что Рубенс может стать нашим пилотом", – заявила руководительница Sauber Мониша Кальтенборн.
Ранее в прессе появилась информация, что Баррикелло может провести в Sauber весь сезон-2014, а первой гонкой бразильца после возобновления карьеры в Формуле-1 станет его домашний этап в Сан-Паулу 24 ноября 2013 года. После этого Рубенс прояснил свою позицию в твиттере. "Если у меня будет возможность вернуться, я ей воспользуюсь", – написал пилот.
"Я понимаю, что Рубенс хочет гоняться и прикладывает к этому все свои усилия, – цитирует Монишу Кальтенборн информационное агентство Reuters. – Когда Баррикелло приходит в паддок, мы часто с ним общаемся, обсуждаем молодых гонщиков. Но мы никогда не говорили с ним о возможном трудоустройстве».
Действующими пилотами Sauber являются Нико Хюлькенберг и Эстебан Гутиеррес. Ни один из них не имеет контракта на следующий сезон. Наиболее вероятным претендентом на место в швейцарском коллективе в 2014 году считается 18-летний Сергей Сироткин. Россиянин попадет в команду, если получит суперлицензию.
Будет ли Баррикелло пробовать попасть в другую команду Формулы-1, остается неясным. На протяжении последних недель генеральный промоутер чемпионата мира Берни Экклстоун неоднократно говорил о важности бразильского рынка и необходимости присутствия в гонках пилота из этой страны. В данный момент Бразилию представляет Фелипе Масса. Если спортсмен окажется без места на следующий год, а Баррикелло не сможет вернуться в Формулу-1, южноамериканское государство может остаться без своего гонщика в чемпионате мира.
Баррикелло покинул Формулу-1 в конце 2011 года. После этого Рубенс провел полный сезон в серии INDYCAR, а затем перебрался в бразильский чемпионат сток-каров. Баррикелло является абсолютным рекордсменом Формулы-1 по количеству проведенных гонок. На счету спортсмена 326 Гран-при, 11 побед и 68 подиумов. За 19 лет в международном первенстве Рубенс успел поработать в командах Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn GP и Williams. В 2002 и 2004 году Баррикелло становился вице-чемпионом мира.