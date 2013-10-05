В Sauber отказались от 15-миллионного контракта с Баррикелло

Команда Формулы-1 Sauber отказалась подписывать контракт с Рубенсом Баррикелло. Как стало известно Autosport, 41-летний бразилец нашел спонсоров, готовых взять на себя расходы по возвращению спортсмена в чемпионат мира. За контракт с Sauber покровители Баррикелло были готовы заплатить команде 15 миллионов долларов. Тем не менее, швейцарский коллектив отверг это предложение. "Я исключаю всякую вероятность того, что Рубенс может стать нашим пилотом", – заявила руководительница Sauber Мониша Кальтенборн.

Ранее в прессе появилась информация, что Баррикелло может провести в Sauber весь сезон-2014, а первой гонкой бразильца после возобновления карьеры в Формуле-1 станет его домашний этап в Сан-Паулу 24 ноября 2013 года. После этого Рубенс прояснил свою позицию в твиттере. "Если у меня будет возможность вернуться, я ей воспользуюсь", – написал пилот.

"Я понимаю, что Рубенс хочет гоняться и прикладывает к этому все свои усилия, – цитирует Монишу Кальтенборн информационное агентство Reuters. – Когда Баррикелло приходит в паддок, мы часто с ним общаемся, обсуждаем молодых гонщиков. Но мы никогда не говорили с ним о возможном трудоустройстве».