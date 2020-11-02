Уникальный хэтчбек Sbarro Super Eight выставили на продажу

Швейцарское ателье Sbarro и его основателя Франко Сбарро всегда отличала безграничность идей, что особенно сильно проявилось в 1980-е. Именно в эпоху мощных моторов на свет родился Sbarro Super Twelve, хэтчбек с 12-цилиндровым двигателем, собранным из двух мотоциклетных агрегатов Kawasaki объемом 1,3 литра, каждый из которых приводил одно заднее колесо. Хэтчбек был настолько радикальным, что путь на обычные дороги ему был заказан — поэтому Сбарро сделал более «цивилизованный» вариант, Super Eight.
«Супервосьмёрку» построили на шасси Ferrari 308 GTB. От итальянского суперкара трехдверке с кузовом из стеклопластика, раздутыми арками, боковыми воздухозаборниками в стиле Testarossa и зарешеченными фарами достался и двигатель V8 2.9, и пятиступенчатая «механика». По слухам, мощности в 265 лошадиных сил хватало, чтобы разогнать 800-килограммовую машину до 210 километров в час. При всем при этом Super Eight оставался довольно комфортным и роскошным автомобилем.
Его салон обили «карамельной» кожей и тканью, установили руль Momo Corba. На пол постелили коврики такого же, карамельного цвета. При этом всю центральную консоль занимает аудиосистема Clarion, под которой оставили ненавязчивое напоминание о машине-доноре и двигателе в виде открытой кулисы трансмиссии.
По словам продавца, Sbarro Super Eight полностью готов к эксплуатации на дорогах общего пользования: сертификация позволяет свободно ездить на машине в Германии и Нидерландах. Пробег хэтчбека составляет чуть больше 26 тысяч километров. Неизвестная лишь цена — но её готовы предоставить по запросу.