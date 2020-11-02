Уникальный хэтчбек Sbarro Super Eight выставили на продажу

Швейцарское ателье Sbarro и его основателя Франко Сбарро всегда отличала безграничность идей, что особенно сильно проявилось в 1980-е. Именно в эпоху мощных моторов на свет родился Sbarro Super Twelve, хэтчбек с 12-цилиндровым двигателем, собранным из двух мотоциклетных агрегатов Kawasaki объемом 1,3 литра, каждый из которых приводил одно заднее колесо. Хэтчбек был настолько радикальным, что путь на обычные дороги ему был заказан — поэтому Сбарро сделал более «цивилизованный» вариант, Super Eight.