13:02

Уникальный хэтчбек Sbarro Super Eight выставили на продажу

Трехдверка построена на шасси Ferrari 308 GTB

Sbarro Super Eight © Speed 8 Classics Bvba
Алексей Носаченко
Бельгийский дилер Speed 8 Classics Bvba добавил в свой каталог один очень необычный автомобиль — хэтчбек Sbarro Super Eight, построенный знаменитым дизайнером Франко Сбарро для Женевского моторшоу 1984 года. Трехдверка, оформленная в стиле омологационных машин Группы Б, существует в единственном экземпляре и фактически представляет собой Ferrari 308 GTB с оригинальным кузовом.

Швейцарское ателье Sbarro и его основателя Франко Сбарро всегда отличала безграничность идей, что особенно сильно проявилось в 1980-е. Именно в эпоху мощных моторов на свет родился Sbarro Super Twelve, хэтчбек с 12-цилиндровым двигателем, собранным из двух мотоциклетных агрегатов Kawasaki объемом 1,3 литра, каждый из которых приводил одно заднее колесо. Хэтчбек был настолько радикальным, что путь на обычные дороги ему был заказан — поэтому Сбарро сделал более «цивилизованный» вариант, Super Eight.

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Sbarro Super Eight

«Супервосьмёрку» построили на шасси Ferrari 308 GTB. От итальянского суперкара трехдверке с кузовом из стеклопластика, раздутыми арками, боковыми воздухозаборниками в стиле Testarossa и зарешеченными фарами достался и двигатель V8 2.9, и пятиступенчатая «механика». По слухам, мощности в 265 лошадиных сил хватало, чтобы разогнать 800-килограммовую машину до 210 километров в час. При всем при этом Super Eight оставался довольно комфортным и роскошным автомобилем.

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Sbarro Super Eight

Его салон обили «карамельной» кожей и тканью, установили руль Momo Corba. На пол постелили коврики такого же, карамельного цвета. При этом всю центральную консоль занимает аудиосистема Clarion, под которой оставили ненавязчивое напоминание о машине-доноре и двигателе в виде открытой кулисы трансмиссии.

По словам продавца, Sbarro Super Eight полностью готов к эксплуатации на дорогах общего пользования: сертификация позволяет свободно ездить на машине в Германии и Нидерландах. Пробег хэтчбека составляет чуть больше 26 тысяч километров. Неизвестная лишь цена — но её готовы предоставить по запросу.

Источник: Speed 8 Classics Bvba