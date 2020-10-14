Культовый 32-летний Ferrari почти без пробега продают за 10 миллионов рублей

По словам продавца, 32-летний Ferrari Testarossa находится в отличном состоянии. Кроме нескольких мелких сколов, красный кузов суперкара сохранился в первозданном виде. Интерьер автомобиля, включающий бежевый кожаный салон и коричневую отделку торпедо, приборной панели и дверных вставок, выглядит практически идеально. Кроме того, автомобиль обут в заводские 16-дюймовые колеса.
В оснащение Ferrari Testarossa входят сиденья с функцией электропривода, заводская кассетная магнитола, а также кондиционер и оригинальное рулевое колесо Momo.
Видео: Lamborghini Countach против Ferrari Testarossa
Под капотом суперкара расположен двенадцатицилиндровый оппозитный двигатель объемом 4,9 литра и мощностью 390 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с механической коробкой передач. До «сотни» купе разгоняется за 5,2 секунды.
В 2014 году двигатель суперкара прошел полную реставрацию, которая включала замену приводных ремней. Кроме того, год назад на автомобиле заменили регуляторы давления топлива и поменяли тормозные суппорты.
В настоящий момент приобрести культовый суперкар 80-х годов с пробегом всего 6 000 километров можно за 130 000 долларов (примерно 10 миллионов рублей по текущему курсу).
В конце июля YouTube-блогер Ratarossa обнаружил на улице Ferrari Testarossa, который хранился под открытым небом на протяжении 17 лет. Оказалось, что суперкар можно приобрести всего за 30 000 долларов (примерно 2,3 миллиона рублей по текущему курсу).