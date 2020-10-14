Культовый 32-летний Ferrari почти без пробега продают за 10 миллионов рублей

По словам продавца, 32-летний Ferrari Testarossa находится в отличном состоянии. Кроме нескольких мелких сколов, красный кузов суперкара сохранился в первозданном виде. Интерьер автомобиля, включающий бежевый кожаный салон и коричневую отделку торпедо, приборной панели и дверных вставок, выглядит практически идеально. Кроме того, автомобиль обут в заводские 16-дюймовые колеса.

В оснащение Ferrari Testarossa входят сиденья с функцией электропривода, заводская кассетная магнитола, а также кондиционер и оригинальное рулевое колесо Momo.

Под капотом суперкара расположен двенадцатицилиндровый оппозитный двигатель объемом 4,9 литра и мощностью 390 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с механической коробкой передач. До «сотни» купе разгоняется за 5,2 секунды.