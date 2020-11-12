Сбер празднует день рождения и дарит скидки автомобилистам

Сбербанк проводит «Зеленый день» уже в третий раз. В 2018 году участниками праздника стали миллионы людей по всей стране, а в 2019-м сайт акции посетили 7,1 миллиона уникальных пользователей. В этом году к празднованию дня рождения присоединились не только компании экосистемы Сбера, но и десятки партнёров по всей стране.

Одним из участников акции стала компания Kia, которая дарит скидку 30 тысяч рублей на новый Cerato (при trade-in и кредите). «Сетелем Банк» в свою очередь обещает бонус до 80 тысяч рублей при покупке автомобиля в кредит.

Сэкономить смогут и те, кто приобретают подержанный автомобиль на «СберАвто» — покупатели получат кэшбек в размере 15 тысяч рублей и 15-процентную скидку на оформление страховки каско.

Подарки также подготовили «Газпромнефть» и сеть независимых заправочных станций Ultima. Клиенты «Газпромнефти» получат скидку 2 рубля на литр любого топлива, а на Ultima можно сэкономить 4 рубля с каждого литра.