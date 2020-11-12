10:26

Сбер празднует день рождения и дарит скидки автомобилистам

«Зеленый день» отмечают спецпредложениями на самые разные товары вплоть до автомобилей

Kia Cerato © Kia
Редакция «Мотора»
12 ноября Сбербанку исполняется 179 лет. Специально к «Зеленому дню» Сбер подготовил суперскидки: 11–12 ноября ими могут воспользоваться частные клиенты, а 11–17 ноября — корпоративные клиенты. В «Зеленый день» россияне смогут сэкономить на топливе и страховке, получить кэшбек при покупке подержанного автомобиля и выгодно приобрести новый Kia Cerato.

Сбербанк проводит «Зеленый день» уже в третий раз. В 2018 году участниками праздника стали миллионы людей по всей стране, а в 2019-м сайт акции посетили 7,1 миллиона уникальных пользователей. В этом году к празднованию дня рождения присоединились не только компании экосистемы Сбера, но и десятки партнёров по всей стране.

Одним из участников акции стала компания Kia, которая дарит скидку 30 тысяч рублей на новый Cerato (при trade-in и кредите). «Сетелем Банк» в свою очередь обещает бонус до 80 тысяч рублей при покупке автомобиля в кредит.

Сэкономить смогут и те, кто приобретают подержанный автомобиль на «СберАвто» — покупатели получат кэшбек в размере 15 тысяч рублей и 15-процентную скидку на оформление страховки каско.

Подарки также подготовили «Газпромнефть» и сеть независимых заправочных станций Ultima. Клиенты «Газпромнефти» получат скидку 2 рубля на литр любого топлива, а на Ultima можно сэкономить 4 рубля с каждого литра.

Особые предложения также есть у 2ГИС, «СберЛогистики», «Сбербанк страхования», Okko, Delivery Club, «Самоката», «Кухни на районе», METRO, «СберЗдоровья», «СберМобайла», «СберАптеки», «СберКоруса», «СберУслуг», «СберЛизинга», сайта «Работа.ру» и «Сбербанк страхования жизни». В числе партнеров акции — авиакомпания «Победа», сеть турагентств CoralTrevel, горный курорт «Красная поляна», McDonalds, Burger King и многие другие.

Подробнее обзнакомиться с акциями и условиями их проведения можно на сайте «Сбера».