Хэтчбек Skoda Scala перевели на газ

Газа в трех стальных резервуарах хватает на 410 километров пути, а еще 220 километров пробега «Скале» обеспечивает девятилитровый бак для бензина. В состав силовой установки хэтчбека входит трехцилиндровый двигатель объемом 1,3 литра мощностью 90 лошадиных сил. Пару ему составляет «механика» с шестью ступенями.

Из-за установленных газовых баллонов сократилось полезное пространство в багажнике автомобиля: объем составляет 339 литров против 467 литров у стандартной Skoda Scala.