Хэтчбек Skoda Scala перевели на газ

Газа в трех стальных резервуарах хватает на 410 километров пути, а еще 220 километров пробега «Скале» обеспечивает девятилитровый бак для бензина. В состав силовой установки хэтчбека входит трехцилиндровый двигатель объемом 1,3 литра мощностью 90 лошадиных сил. Пару ему составляет «механика» с шестью ступенями.
Из-за установленных газовых баллонов сократилось полезное пространство в багажнике автомобиля: объем составляет 339 литров против 467 литров у стандартной Skoda Scala.
Помимо Scala G-TEC в модельном ряду бренда имеется аналогичная версия «Октавии». Однако в отличие от хэтчбека, Octavia G-TEC приводит в движение полуторалитровый двигатель с четырьмя цилиндрами. Такая «Октавия» уже доступна на европейском рынке, а Scala G-TEC поступит в продажу ближе к концу нынешнего года.