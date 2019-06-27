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12:59

Хэтчбек Skoda Scala перевели на газ

Новинка стала самой экономичной и экологичной версией модели

Компания Skoda представила Scala G-TEC с мотором, который работает на сжатом природном газе. Запас хода такого автомобиля составляет 630 километров.
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Газа в трех стальных резервуарах хватает на 410 километров пути, а еще 220 километров пробега «Скале» обеспечивает девятилитровый бак для бензина. В состав силовой установки хэтчбека входит трехцилиндровый двигатель объемом 1,3 литра мощностью 90 лошадиных сил. Пару ему составляет «механика» с шестью ступенями.

Из-за установленных газовых баллонов сократилось полезное пространство в багажнике автомобиля: объем составляет 339 литров против 467 литров у стандартной Skoda Scala.

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Помимо Scala G-TEC в модельном ряду бренда имеется аналогичная версия «Октавии». Однако в отличие от хэтчбека, Octavia G-TEC приводит в движение полуторалитровый двигатель с четырьмя цилиндрами. Такая «Октавия» уже доступна на европейском рынке, а Scala G-TEC поступит в продажу ближе к концу нынешнего года.

Что же касается перспектив Skoda Scala на российском рынке, то у дилеров машина не появится. Ранее в компании заявили, что собирать эту модель в стране нецелесообразно из-за низкой емкости рынка, а потому в России она продаваться не будет.

Источник: Skoda
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