Skoda Scala получила «раллийную» версию

В числе элементов экстерьера, выкрашенных в черный цвет – корпуса зеркал, радиаторная решетка, вставки на переднем бампере, а также надпись Skoda на багажной двери. В салоне используется обивка с красной строчкой, черная ткань на потолке, а также кожа на селекторе коробки передач, ручнике и руле. На педалях имеются алюминиевые накладки, а стандартные кресла заменены на спортивные. Уже в «базе» хэтчбек получил тонированные задние стекла и панорамную крышу.