Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:20

Skoda Scala получила «раллийную» версию

Новинка в специальном исполнении Monte Carlo отличается от стандартного хэтчбека снаружи и внутри

На автосалоне во Франкфурте дебютирует Skoda Scala в дизайнерском исполнении Monte Carlo. Такой автомобиль отличается черными акцентами в декоре и эксклюзивными для модели 17- либо 18-дюймовыми легкосплавными дисками.

В числе элементов экстерьера, выкрашенных в черный цвет – корпуса зеркал, радиаторная решетка, вставки на переднем бампере, а также надпись Skoda на багажной двери. В салоне используется обивка с красной строчкой, черная ткань на потолке, а также кожа на селекторе коробки передач, ручнике и руле. На педалях имеются алюминиевые накладки, а стандартные кресла заменены на спортивные. Уже в «базе» хэтчбек получил тонированные задние стекла и панорамную крышу.

>
Reload
1 / 5

Спецверсия получила свое название в честь ралли Monte Carlo, в котором Skoda выступает с начала прошлого века. Ранее в таком исполнении выпускались Fabia, Citigo, Rapid и Yeti, а теперь Scala и кроссовер Kamiq.

Модель Scala пополнила линейку Skoda в 2018 году. В основу хэтчбека легла модульная архитектура MQB-A0 с полузависимой задней подвеской и исключительно передним приводом. На той же платформе построен и новый Volkswagen Polo. На европейском рынке «Скала» доступна с «турботройкой» 1.0 TSI (95 или 115 сил), четырехцилиндровым 1.5 TSI (150 сил), а также 115-сильным дизелем 1.6 TDI. Цены стартуют с 21,5 тысячи евро (1,6 миллиона рублей по текущему курсу). В России эта модель не представлена.