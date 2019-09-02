Skoda Scala получила «раллийную» версию

В числе элементов экстерьера, выкрашенных в черный цвет – корпуса зеркал, радиаторная решетка, вставки на переднем бампере, а также надпись Skoda на багажной двери. В салоне используется обивка с красной строчкой, черная ткань на потолке, а также кожа на селекторе коробки передач, ручнике и руле. На педалях имеются алюминиевые накладки, а стандартные кресла заменены на спортивные. Уже в «базе» хэтчбек получил тонированные задние стекла и панорамную крышу.
Спецверсия получила свое название в честь ралли Monte Carlo, в котором Skoda выступает с начала прошлого века. Ранее в таком исполнении выпускались Fabia, Citigo, Rapid и Yeti, а теперь – Scala и кроссовер Kamiq.
Модель Scala пополнила линейку Skoda в 2018 году. В основу хэтчбека легла модульная архитектура MQB-A0 с полузависимой задней подвеской и исключительно передним приводом. На той же платформе построен и новый Volkswagen Polo. На европейском рынке «Скала» доступна с «турботройкой» 1.0 TSI (95 или 115 сил), четырехцилиндровым 1.5 TSI (150 сил), а также 115-сильным дизелем 1.6 TDI. Цены стартуют с 21,5 тысячи евро (1,6 миллиона рублей по текущему курсу). В России эта модель не представлена.