Skoda выпустит «раллийные» версии компактных моделей

Исполнение Monte Carlo названо в честь одноимённого ралли, в котором чешская фирма участвует с 1912 года. Первые Skoda Monte Carlo выпускались с 1936 по 1939 год — лимитированной серии с тиражом в 70 экземпляров удостоилась модель Popular за успешное выступление в княжестве. В современном виде «Шкоды» с оформлением Monte Carlo появились в 2011 году: в разные годы выпускались спецверсии Fabia, Citigo, Rapid и Yeti.