Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
21:27

Skoda выпустит «раллийные» версии компактных моделей

Дизайнерская серия Monte Carlo пополнится хэтчбеком Scala и кроссовером Kamiq

© Skoda
Компания Skoda объявила о скором дебюте двух моделей в спецверсии Monte Carlo. Богатые комплектации с чёрными элементами экстерьера, особой отделкой салона и оригинальными шильдиками получат хэтчбеки Skoda Scala и кроссоверы Skoda Kamiq. Премьера состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне.

Исполнение Monte Carlo названо в честь одноимённого ралли, в котором чешская фирма участвует с 1912 года. Первые Skoda Monte Carlo выпускались с 1936 по 1939 год — лимитированной серии с тиражом в 70 экземпляров удостоилась модель Popular за успешное выступление в княжестве. В современном виде «Шкоды» с оформлением Monte Carlo появились в 2011 году: в разные годы выпускались спецверсии Fabia, Citigo, Rapid и Yeti.

В России пока доступен к заказу только Rapid Monte Carlo — цены на хэтчбек начинаются с одного миллиона шести тысяч рублей. В тоже время базовый Rapid оценивается в 670 тысяч рублей.

Источник: Skoda