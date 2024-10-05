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Опубликовано 05 октября 2024, 10:10
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Scania начала оснащать новые грузовики «бэушными» коробками передач

Переход на восстановленные трансмиссии считают инновационным подходом
Scania начала оснащать новые грузовики «бэушными» коробками передач. Шведский производитель грузовиков и автобусов отныне устанавливает на главном сборочном конвейере восстановленные узлы и агрегаты. Такой подход позволяет вдвое сэкономить на материалах и на 45% сократить выбросы углерода. Scania подчеркивает, что «откапиталенная» коробка передач полностью соответствует критериям новой и подвергается тем же тестам.
Scania начала оснащать новые грузовики «бэушными» коробками передач
© Scania
Сергей Ильин

Переход на «бэушные» трансмиссии происходит в рамках проекта Milestone при поддержке Королевского технологического института KTH, производителя коробок передач Scandinavian Transmission Service AB и инновационного агентства Vinnova. Scania стала первым в мире производителем грузовиков, повторно использующим компоненты на главной сборочной линии. Хотя «дочка» КамАЗа без всяких релизов делала то же самое ещё два года назад.

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Scania считает «откапиталенную» коробку передач «практически новой», ведь на стенде контролируется около 100 параметров качества и функциональности. Поскольку подержанная трансмиссия может быть с разной степенью износа, у восстановленных узлов различается доля старых деталей. Проект Milestone — часть многообещающей стратегии для достижения климатических целей и поддержки перехода к экономике замкнутого цикла.

В европейском автопроме редко прибегали к восстановлению «бэушных» деталей: в 2015 году даже на вторичном рынке доля «откапиталенных» запчастей не превышала 1,1 процента. Гендиректор Scandinavian Transmission Service AB заявил, что партнёрство со Scania может перевернуть представление о том, что восстановленные детали сгодятся только для подержанных машин.

Источник:Scania
Автор:Сергей Ильин
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#Грузовики
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