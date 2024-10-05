Scania начала оснащать новые грузовики «бэушными» коробками передач

В европейском автопроме редко прибегали к восстановлению «бэушных» деталей: в 2015 году даже на вторичном рынке доля «откапиталенных» запчастей не превышала 1,1 процента. Гендиректор Scandinavian Transmission Service AB заявил, что партнёрство со Scania может перевернуть представление о том, что восстановленные детали сгодятся только для подержанных машин.