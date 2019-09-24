У Scania появился грузовик без кабины

Одним из преимуществ нового концепта в Scania называют именно полную автономность. В отличие от беспилотных грузовиков конкурентов, у Scania AXL отсутствуют органы управления и даже само водительское место, что «в значительной степени меняет правила игры».

В компании также заявили, что концепция AXL стала «важным шагом к интеллектуальным транспортным системам будущего, где самоуправляемые транспортные средства будут привычной частью среды».