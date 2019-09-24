Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:16

У Scania появился грузовик без кабины

Пока новейшая разработка компании находится в статусе концепта

Компания Scania представила свой новый концептуальный грузовик: он полностью автономный – для водителя нет даже места, так как кабина отсутствует. В движение его приводит двигатель внутреннего сгорания на биотопливе.

Управление грузовиком осуществляется с помощью интеллектуального модуля: он транслирует данные и инструкции, а AXL выполняет команды в автономном режиме. Дизайн машины разработан «с учетом возможной эксплуатации в жестких условиях карьеров и строительных площадок».

>
Reload
1 / 6

Одним из преимуществ нового концепта в Scania называют именно полную автономность. В отличие от беспилотных грузовиков конкурентов, у Scania AXL отсутствуют органы управления и даже само водительское место, что «в значительной степени меняет правила игры».

В компании также заявили, что концепция AXL стала «важным шагом к интеллектуальным транспортным системам будущего, где самоуправляемые транспортные средства будут привычной частью среды».

Пока Scania осваивается в новой для себя области, Volvo Trucks уже полноценно эксплуатирует беспилотные тягачи Vera. Летом этого года они начали курсировать по дорогам общего пользования, перевозя контейнеры из логистического центра в Гетеборге до морского погрузочного порта. Все тягачи Vera объединены в единую сеть, подключены к облачному сервису и контролируются операторами удаленно. Скорость машин может достигать 40 километров в час.