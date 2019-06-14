Тягачи Volvo без кабины и водителей начали перевозить грузы

Испытания беспилотников – это совместный проект Volvo и транспортной компании DFDS. Грузовики двигаются по заранее прописанным маршрутам, в состав которых входит и небольшой отрезок по дорогам общего пользования. Все автомобили объединены в единую сеть, подключены к облачному сервису и контролируются операторами удаленно. Скорость машин может достигать 40 километров в час.
Цель тестов – добиться «постоянного и непрерывного потока» перевозок грузов, а также выявить проблемы в работе беспилотников, которые нуждаются в доработке.
Тягач Vera был представлен в сентябре прошлого года. Он может самостоятельно анализировать дорожную ситуацию и определять свое местоположение с точностью до нескольких сантиметров. С помощью облачного сервиса грузовики передают операторам свои координаты, информацию о скорости, времени доставки груза и уровне зарядки батареи.
Преимуществами беспилотных тягачей называются большая грузоподъемность и низкий уровень шума, что позволит осуществлять перевозки даже ночью.