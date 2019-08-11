Анонсирован гиперкар с дизайном в стиле «летучих мышей» Alfa Romeo из 50-х

Отличительной деталью внешности гиперкара SCG станут изогнутые задние плавники в стиле концептов Alfa Romeo B.A.T. Линейка из трёх экспериментальных спорткаров была разработана в сотрудничестве с Bertone в 1950-х и основывалась на идее создания автомобилей с максимально низким коэффициентом сопротивления формы (у B.A.T. 7 он был 0,19). BAT — акроним от Berlinetta Aerodinamica Tecnica, а само слово переводится с английского как «летучая мышь», что в полной мере отражает необычный дизайн машин. Кроме плавников, у SCG есть колёса, очень похожие на те, что ставятся на Alfa Romeo 4C.