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14:00

Анонсирован гиперкар с дизайном в стиле «летучих мышей» Alfa Romeo из 50-х

Новинка Scuderia Cameron Glickenhaus будет участвовать в чемпионате WEC

Джеймс Гликенхаус, глава нишевого автопроизводителя Scuderia Cameron Glickenhaus, опубликовал на своей странице в Facebook тизер новой модели. Судя по подписи и комментариям, её строят для гоночного класса Hypercar чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC). Особенностью гиперкара станут изогнутые задние плавники, как у концептов Alfa Romeo B.A.T. 50-х годов.

Гликенхаус лично подтвердил в комментариях к записи, что новый гиперкар примет участие в чемпионате WEC. Двухдверка не будет ещё одной вариацией среднемоторного SCG 004 и выйдет в версии для обычных дорог. Силовая установка — гибридная: сзади установят 659-сильный двигатель (вероятно, речь идёт о компрессорной «восьмёрке» как на дорожном SCG 004S), а спереди — 152-сильную установку KERS, объединяющую в одном блоке электромотор, силовую электронику и батарею.

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Alfa Romeo B.A.T. 5 (1953)

Отличительной деталью внешности гиперкара SCG станут изогнутые задние плавники в стиле концептов Alfa Romeo B.A.T. Линейка из трёх экспериментальных спорткаров была разработана в сотрудничестве с Bertone в 1950-х и основывалась на идее создания автомобилей с максимально низким коэффициентом сопротивления формы (у B.A.T. 7 он был 0,19). BAT — акроним от Berlinetta Aerodinamica Tecnica, а само слово переводится с английского как «летучая мышь», что в полной мере отражает необычный дизайн машин. Кроме плавников, у SCG есть колёса, очень похожие на те, что ставятся на Alfa Romeo 4C.

В 2008 году в Женеве дебютировал шоу-кар Alfa Romeo B.A.T. 11. Bertone и здесь позаботилось о дизайне, ну а основой автомобиля стало купе Alfa Romeo 8C Competizione. Современную «летучую мышь» построили по заказу американского коллекционера Гари Каберле, адаптировав дизайн исторических B.A.T. к современным трендам и эволюционировавшей фирменной стилистике итальянского ателье.