Американский миллионер построил внедорожник с 40-сантиметровым клиренсом

Набор Baja Package включает в себя установку сдвоенных амортизаторов на сторону, усиленных нижних рычагов, гоночных тормозов Wilwood Aero6 с 355-миллиметровыми роторами (в базе 305 миллиметров) и трансмиссии Gearworks Turbo 400, дополнительной топливной ёмкости и полного набора средств коммуникации, GPS, системы подачи воздуха в шлемы, а также увеличение хода подвески до 560 миллиметров. В качестве силовой установки на SCG Boot предполагается использовать 6,2-литровый GM LT4 с механическим нагнетателем от Chevrolet Corvette Z06 предыдущего поколения. Такой двигатель выдаёт 659 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента.