Американский миллионер построил внедорожник с 40-сантиметровым клиренсом

Дизайн SCG Boot раскрыли на рендерах ещё в феврале этого года. Теперь Гликенхаус показал, как выглядит серийный внедорожник, сфотографировав его вместе с оригинальным Hurst Baja Boot. Последний принадлежит самому Гликенхаусу и часто используется для участия в различных Конкурсах элегантности. Никакой новой информации о новом Boot не сообщается.
Известно, что над внешностью внедорожника работал промышленный дизайнер Майкл Янг. Базовая версия Boot способна проехать по маршруту внедорожной гонки Baja 1000, а автомобиль со специальным пакетом доработок — принять участие в соревнованиях. В оснащение SCG Boot входят амортизаторы Fox с внутренним перепускным каналом, гоночные колёса с 37-дюймовыми покрышками BFGoodrich All-Terrain T/A K02, а также тормозные суппорты Wilwood Dynapro. Дорожный просвет внедорожника равен 394 миллиметрам, а ход подвески составляет более 480 миллиметров
Набор Baja Package включает в себя установку сдвоенных амортизаторов на сторону, усиленных нижних рычагов, гоночных тормозов Wilwood Aero6 с 355-миллиметровыми роторами (в базе 305 миллиметров) и трансмиссии Gearworks Turbo 400, дополнительной топливной ёмкости и полного набора средств коммуникации, GPS, системы подачи воздуха в шлемы, а также увеличение хода подвески до 560 миллиметров. В качестве силовой установки на SCG Boot предполагается использовать 6,2-литровый GM LT4 с механическим нагнетателем от Chevrolet Corvette Z06 предыдущего поколения. Такой двигатель выдаёт 659 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента.
По предварительной информации, SCG Boot примет участие в 52-й ежегодной гонке Baja 1000, которая пройдет с 19 по 25 ноября в городе Энсенада, Мексика.