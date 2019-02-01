Миллионер из США сделал внедорожник с 40-сантиметровым клиренсом и мотором V8

Компания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG), принадлежащая американскому миллионеру и режиссеру Джеймсу Гликенхаусу, показала изображения серийной версии внедорожника Boot. При этом производитель представил сразу четырехдверный вариант, объяснив это тем, что все пять двухдверных автомобилей уже распроданы. В том числе внедорожник в гоночной спецификации, но с допуском на обычные дороги.