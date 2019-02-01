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15:41

Миллионер из США сделал внедорожник с 40-сантиметровым клиренсом и мотором V8

Фирма Scuderia Cameron Glickenhaus раскрыла дизайн серийного внедорожника

Компания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG), принадлежащая американскому миллионеру и режиссеру Джеймсу Гликенхаусу, показала изображения серийной версии внедорожника Boot. При этом производитель представил сразу четырехдверный вариант, объяснив это тем, что все пять двухдверных автомобилей уже распроданы. В том числе внедорожник в гоночной спецификации, но с допуском на обычные дороги.

Внедорожник, вмещающий до четырех человек, оснащен 659-сильной компрессорной «восьмеркой» от Chevrolet Corvette Z06. Дорожный просвет SCG Boot равен 394 миллиметрам, а ход подвески составляет 508 миллиметров.

Всего Scuderia Cameron Glickenhaus планирует собрать 17 экземпляров Boot. Каждый из них стоит от 287 500 долларов (18,8 миллиона рублей по текущему курсу).

Внедорожник можно заказать в бронированной версии с защитой шестого уровня (выдерживает выстрел из M16 и автомата Калашникова), а также гоночной версии для Baja 1000. Покупка последней предусматривает техническую поддержку от Scuderia Cameron Glickenhaus.

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Весной 2018 года глава компании Джеймс Гликенхаус заявил, что в 2020 году намерен совершить трансконтинентальное путешествие на внедорожнике Boot. Стартовой точкой станет площадь Таймс-сквер. Оттуда внедорожник двинется к Берингову проливу, пересекать который он будет на специально сконструированном надувном понтоне. Далее маршрут проляжет по трассе «Колыма» и Транссибирской автомагистрали.

SCG 006

Помимо Boot, в линейке SCG есть суперкар SCG 003 и среднемоторный спорткар 004S. Также компания готовится представить ретроспорткара SCG 006, выполненный в стиле классического Ferrari 250.

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