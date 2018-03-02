Американец построит внедорожник-амфибию для путешествия из Нью-Йорка в Париж

Компания Scuderia Cameron Glickenhaus, принадлжащая кинопродюсеру Джеймсу Гликенхаусу, намерена совершить трансконтинентальное путешествие на внедорожнике собственного производства, представленном в конце января текущего года. Предполагается, что машина своим ходом проедет по маршруту Нью-Йорк-Париж.

По замыслу Гликенхауса, стартовой точкой путешествия, которое запланировано на 2020 год, станет площадь Таймс-сквер. Оттуда внедорожник двинется на северо-запад по направлению к Берингову проливу — пересекать его автомобиль будет на специально сконструированном надувном понтоне. Далее маршрут проляжет по трассе «Колыма» и Транссибирской автомагистрали. Предполагается, что внедорожник проедет через Пекин, Москву и Санкт-Петербург.

Помимо этого, в Scuderia Cameron Glickenhaus рассчитывают также подняться на высочайший вулкан — чилийский Охос-дель-Саладо. Его высота составляет 6893 метров.

Внедорожник с центральным расположением водительского кресла будет доступен в двух версиях: двухдверной Steve и четырехдверной Expedition. Машины укомплектуют американскими моторами V8 и автоматическими коробками передач. Обе получат систему подключаемого полного привода. Ход подвески внедорожников составит 508 миллиметров, а дорожный просвет — 394 миллиметра.

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