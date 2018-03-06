Прототип VW без руля и педалей превратили в школьный автобус

Компания Volkswagen представила новую версию прототипа Sedric, которая получила название School bus («школьный автобус»). Дебют концепт-кара состоялся на автосалоне в Женеве.

От прототипа 2017 года, который также показали в Женеве, новинка отличается оформлением экстерьер и интерьера. Кузов Sedric School Bus выкрасили в желтый цвет. Внутри концепта появились ящики под одним из рядов сидений, а также доска для рисования.

Никаких дополнительных подробностей о Sedric в Volkswagen не привели. Прототип укомплектован системой автономного управления. Задать прототипу направление движения можно одной кнопкой.

Концепт-кар также оснащен OLED-экраном на месте лобового стекла, который выполняет функцию развлекательного комплекса.

На автосалоне в Женеве компания Volkswagen показала еще один прототип без руля и педалей – I.D. Vizzion. Он представляет собой 5,1-метровый, беспилотный седан, оснащенный полностью электрической силовой установкой. Запас хода этого концепт-кара составляет 665 километров.

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