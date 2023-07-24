В российские автошколы хотят вернуть самоподготовку

В российские автошколы хотят вернуть самоподготовкуУченики должны самостоятельно отрабатывать изученное, считают в Минпросвещения
Для будущих водителей могут ввести частично самостоятельную подготовку. Самоподготовку, отмененную в 2013 году из-за роста аварийности, предложило ввести Минпросвещения в новом проекте примерных программ обучения, на которые ориентируются автошколы. Помимо этого, речь в проекте идет о сокращении часов вождения, так называемой «вариативной части» и других нововведениях. Проект раскритиковали — в том числе в ГИБДД — а потому он, вероятно, будет изменен.
В новом проекте речь идет об обязательных часах самостоятельной работы. В министерстве пояснили, что ученики должны сами отрабатывать изученное в классах. Помимо этого, сокращается число обучения вождению по категории В — с 56-54 до 46-44 часов в зависимости от трансмиссии.
Еще одно новшество — вариативная часть, которая может составлять до 40 часов. В рамках таких уроков школы могут обучать езде в конкретном регионе с учетом его особенностей.
Эксперты документ раскритиковали. Они указали, что на самоподготовку предлагается отдать до 30 процентов времени и важные темы, касающиеся скорости, алкоголя и медикаментов. При обучении на категорию А хотят добавить вождение с пассажиром, что противоречит ПДД — для этого нужен стаж не менее двух лет.
Замечания поступили и от ГИБДД. В Госавтоинспекции не согласились с сокращением часов практики, но также напомнили, что система нуждается в реформе: за год число выданных прав снизилось на шесть процентов, в то время как экзаменов провели на два процента больше.
Тем временем электронные водительские права вновь предлагают приравнять к бумажным. Речь идет о цифровой версии на портале «Госуслуги Авто», которая пока не освобождает от ношения физического оригинала. Проект уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.