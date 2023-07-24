В российские автошколы хотят вернуть самоподготовку

В новом проекте речь идет об обязательных часах самостоятельной работы. В министерстве пояснили, что ученики должны сами отрабатывать изученное в классах. Помимо этого, сокращается число обучения вождению по категории В — с 56-54 до 46-44 часов в зависимости от трансмиссии.

Еще одно новшество — вариативная часть, которая может составлять до 40 часов. В рамках таких уроков школы могут обучать езде в конкретном регионе с учетом его особенностей.

Эксперты документ раскритиковали. Они указали, что на самоподготовку предлагается отдать до 30 процентов времени и важные темы, касающиеся скорости, алкоголя и медикаментов. При обучении на категорию А хотят добавить вождение с пассажиром, что противоречит ПДД — для этого нужен стаж не менее двух лет.