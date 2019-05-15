В конце года выйдет документальный фильм о Шумахере

По данным издания Motorsport Magazine, картина расскажет о гоночной карьере Шумахера: его дебюте в «Джордан», выступлениях за Benetton-Ford, Ferrari и Mercedes. Дебютный показ фильма с рабочим названием «Шумахер» приурочат к 25-летию с момента получения автогонщиком первого чемпионского титула в Формуле-1.

Частью фильма станут интервью с супругой Шумахера Кориной и его детьми: Джиной-Марией и Миком Шумахером. С 2017 года сын Шумахера выступал в европейском чемпионате «Формулы-3», а в начале этого стал пилотом Ferrari Driver Academy. В апреле Мик принял участие в тестовых заездах на новом болиде Scuderia Ferrari SF90.