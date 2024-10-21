С молотка пустят последний гоночный болид Михаэля Шумахера

В 2006 года за рулем Ferrari 248 Михаэль Шумахер выиграл пять Гран-при, завоевал три вторых места, а также обеспечил четыре самых быстрых круга. Кроме того, пилотируя спорткар, Шумахер занял первое место на Гран-при Германии в том же году. Та победа стала последней для спортсмена на родине. При этом немец уступил чемпионский титул Фернандо Алонсо, который представлял Renault. Данный болид стал 66-й машиной в карьере Красного Барона.