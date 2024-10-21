С молотка пустят последний гоночный болид Михаэля Шумахера

С молотка пустят последний гоночный болид Михаэля ШумахераСпорткар на ходу, однако потребует профилактических работ
В 2006 года за рулем Ferrari 248 Михаэль Шумахер выиграл пять Гран-при, завоевал три вторых места, а также обеспечил четыре самых быстрых круга. Кроме того, пилотируя спорткар, Шумахер занял первое место на Гран-при Германии в том же году. Та победа стала последней для спортсмена на родине. При этом немец уступил чемпионский титул Фернандо Алонсо, который представлял Renault. Данный болид стал 66-й машиной в карьере Красного Барона.
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Считается, что данный болид стал первым в формульной карьере знаменитого финского гонщика Кими Райкконена. К концу 2007 года машину сняли с соревнований, после чего продали неназванному коллекционеру. С тех пор автомобиль находился в одних руках. За это время болид лишь несколько раз выводили на трек для частных заездов на фирменном треке Ferrari. В открытой продаже Ferrari 248 Шумахера появится в ноябре впервые.
В июле прошлого года в продаже появился другой болид Михаэля Шумахера. Тогда на торги выставили Ferrari F2001b, который знаменитый гонщик пилотировал в 2002 году.