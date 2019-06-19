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17:18

Болид Михаэля Шумахера пустят с молотка

На этом Ferrari F2002 немецкий пилот завоевал свой пятый чемпионский титул

Ferrari 2002 года будет продан в рамках аукциона, приуроченного к завершению текущего сезона Королевских гонок. Торги пройдут в Абу-Даби 30 ноября.
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Речь идет о шасси номер 219 — этот болид Шумахер пилотировал в 2002 году в нескольких гонках, в том числе в победных для него Гран-При Сан-Марино, Гран-При Австрии и Гран-При Франции. Стартовая стоимость лота не названа, однако известно, что часть вырученных от продажи средств будет направлена в Фонд Михаэля Шумахера, основанный после того как семикратный чемпион мира получил тяжелейшую травму на горнолыжном склоне в 2013 году. Помимо Ferrari F2002 с молотка пустят отреставрированный Ferrari F40 1990 года с автографом Себастьяна Феттеля.

Это не первый раз, когда болид Шумахера выставляется на продажу. Например, в 2017 году за Ferrari Marlboro F2001 была выручена рекордная сумма в размере 7 504 000 долларов.

Всего Шумахер провел в Формуле-1 19 сезонов, семь раз становился чемпионом мира, одержал 91 одну победу и 155 раз поднимался на подиум.

Источник: Autoevolution.com
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