Болид Михаэля Шумахера пустят с молотка

Речь идет о шасси номер 219 — этот болид Шумахер пилотировал в 2002 году в нескольких гонках, в том числе в победных для него Гран-При Сан-Марино, Гран-При Австрии и Гран-При Франции. Стартовая стоимость лота не названа, однако известно, что часть вырученных от продажи средств будет направлена в Фонд Михаэля Шумахера, основанный после того как семикратный чемпион мира получил тяжелейшую травму на горнолыжном склоне в 2013 году. Помимо Ferrari F2002 с молотка пустят отреставрированный Ferrari F40 1990 года с автографом Себастьяна Феттеля.