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17:38

В США придумали свой «Нюрбургринг», бесплатный и с ресторанами

Американский аналог знаменитой трассы назвали в честь главного местного блюда

© Так выглядит американский "Нюрбургринг" на карте Google
В штате Индиана обнаружился аналог немецкого «Зеленого ада»: члены автоклуба Indi проложили маршрут по холмам и дорогам, практически в точности повторяющий трассу Нюрбургринг.
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Американский вариант оказался значительно длиннее оригинала, а по всему маршруту разбросаны кафе, в которых готовят «schweinefilet» по-особенному приготовленную свинину. Трасса получила название в честь этого самого блюда – Schweinefiletring («Швайнефилиринг»). Ее протяженность составляет более 280 километров, в то время длина немецкого Нюрбургринга всего 20,8 километра. В отличие от оригинала, по Schweinefiletring можно проехать совершенно бесплатно и в любое время, так как маршрут проложен по дорогам общего пользования.

Настоящая трасса Нордшляйфе, включая трассу Гран-При Формулы-1

Фил Вехман, один из «авторов» американского аналога «Зеленого ада», рассказал изданию The Drive как ему удалось составить этот маршрут. «Однажды я открыл Google Earth в поисках живописного автомобильного маршрута, и заметил, что связка трасс в Индиане выглядит на картах как Северная петля, вспоминает Вехман. – Например, один из отрезков проходит через живописный лес, и на нем встречаются крутые повороты и перепады высот, в точности как на Северной петле».

Самый медленный рекорд Нюрбургринга установил тук-тук. Он проехал трассу за 31 минуту и 49,41 секунды

При всех преимуществах Schweinefiletring у нее есть один существенный недостаток: на этой трассе нельзя установить время круга, как на Нюрбургринге, потому что участникам заезда необходимо соблюдать правила дорожного движения.

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