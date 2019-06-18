В США придумали свой «Нюрбургринг», бесплатный и с ресторанами

Американский вариант оказался значительно длиннее оригинала, а по всему маршруту разбросаны кафе, в которых готовят «schweinefilet» – по-особенному приготовленную свинину. Трасса получила название в честь этого самого блюда – Schweinefiletring («Швайнефилиринг»). Ее протяженность составляет более 280 километров, в то время длина немецкого Нюрбургринга – всего 20,8 километра. В отличие от оригинала, по Schweinefiletring можно проехать совершенно бесплатно и в любое время, так как маршрут проложен по дорогам общего пользования.