В США придумали свой «Нюрбургринг», бесплатный и с ресторанами

Американский вариант оказался значительно длиннее оригинала, а по всему маршруту разбросаны кафе, в которых готовят «schweinefilet» – по-особенному приготовленную свинину. Трасса получила название в честь этого самого блюда – Schweinefiletring («Швайнефилиринг»). Ее протяженность составляет более 280 километров, в то время длина немецкого Нюрбургринга – всего 20,8 километра. В отличие от оригинала, по Schweinefiletring можно проехать совершенно бесплатно и в любое время, так как маршрут проложен по дорогам общего пользования.
Фил Вехман, один из «авторов» американского аналога «Зеленого ада», рассказал изданию The Drive как ему удалось составить этот маршрут. «Однажды я открыл Google Earth в поисках живописного автомобильного маршрута, и заметил, что связка трасс в Индиане выглядит на картах как Северная петля, – вспоминает Вехман. – Например, один из отрезков проходит через живописный лес, и на нем встречаются крутые повороты и перепады высот, в точности как на Северной петле».
При всех преимуществах Schweinefiletring у нее есть один существенный недостаток: на этой трассе нельзя установить время круга, как на Нюрбургринге, потому что участникам заезда необходимо соблюдать правила дорожного движения.