Шпионы сфотографировали новый Mercedes-Benz S-Class с огромным планшетом в салоне

Судя по снимкам, опубликованным сайтом Carscoops, изменится не только размер экрана «мультимедийки», но и приборной панели. Внизу огромного, похожего на iPad Pro планшета разместились физические кнопки, отвечающие за переключение режимов движения, изменения громкости музыки и включения аварийной сигнализации.

Ожидается, что все версии нового Mercedes-Benz S-Class будут гибридами с бензиновыми или дизельными «шестерками». Подключаемый к Сети седан будет проезжать на электротяге до 100 километров. На «Эске» также дебютирует новая система полного привода 4Matic и автопилот третьего уровня автономности (он может самостоятельно принимать решения, например, об обгоне впереди идущего автомобиля).