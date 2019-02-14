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14:26

Шпионы сфотографировали новый Mercedes-Benz S-Class с огромным планшетом в салоне

Флагманский седан дебютирует с новым полным приводом и автопилотом третьего уровня

© Фото: carscoops.com/ S. Baldauf/SB-Medien
Флагманский седан Mercedes-Benz S-Class нового поколения оснастят мультимедийным комплексом с очень большим дисплеем. Об этом свидетельствуют фотографии салона прототипа модели, появившиеся в Сети.

За рулем обновленного Mercedes-Benz S-класса: главное

Судя по снимкам, опубликованным сайтом Carscoops, изменится не только размер экрана «мультимедийки», но и приборной панели. Внизу огромного, похожего на iPad Pro планшета разместились физические кнопки, отвечающие за переключение режимов движения, изменения громкости музыки и включения аварийной сигнализации.

Ожидается, что все версии нового Mercedes-Benz S-Class будут гибридами с бензиновыми или дизельными «шестерками». Подключаемый к Сети седан будет проезжать на электротяге до 100 километров. На «Эске» также дебютирует новая система полного привода 4Matic и автопилот третьего уровня автономности (он может самостоятельно принимать решения, например, об обгоне впереди идущего автомобиля).

В России Mercedes-Benz S-Class текущего поколения стоит от 7 200 000 рублей за версию S 350d 4Matic L. Топовая модификация — S 600 L — обойдется минимум в 12 990 000 рублей.

Источник: Carscoops
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