В России появятся штрафы для электросамокатов

По словам представителей Минтранса, пользователям «средств индивидуальной мобильности» запретят разгоняться на тротуарах быстрее 20 километров в час. Лицам младше 14 лет нельзя будет выезжать на дороги общего пользования, если их скоростной лимит предусматривает движение автомобилей более 60 километров в час, а детям, не достигшим 7-летнего возраста, разрешат пользоваться подобными транспортными средствами на тротуарах и пешеходных зонах только в сопровождении взрослых.

За нарушение новых правил предусмотрены санкции в виде 800 рублей за неправомерное использование «средства индивидуальной мобильности» в неположенном месте. Штрафом от 1000 до 1 500 рублей будут караться пользователи, совершившие это же нарушение в состоянии алкогольного опьянения. За создание помехи для движения предусмотрено наказание в размере 1 000 рублей. А если движущийся на индивидуальном транспорте гражданин собьет пешехода или нанесет ущерб его здоровью, штраф составит от 1000 до 1 500 рублей.

В то же время, представители МВД сообщили, что инспекторы не смогут контролировать новые правила. По их мнению, пользователи «средств индивидуальной мобильности» должны будут добровольно соблюдать новые нормы. Кроме того, специалисты разрабатывают новые дорожные знаки, которые позволят ограничивать скорость самокатов на тротуарах, пешеходных дорожках и в местах скопления людей.