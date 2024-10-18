На электросамокатах запретят ездить детям младше 16 лет

Вопрос получения прав для управления самокатами правительство поручило проработать МВД. С 16 лет в России можно получать права на мопеды и мотоциклы, и тот же принцип, как считают власти, применим к СИМ.

Второй вопрос, за который по протоколу ответственен Минтранс, — запрет движения СИМ по тротуарам и проезжей части, где они мешают пешеходам и машинам. Для этого, однако, нужна развитая инфраструктура — велодорожки.

В сервисах кикшеринга утверждают, что уже блокируют пользователей младше 18 лет. Также операторы снижают скорость в «медленных» зонах: сейчас у «МТС Юрент», к примеру, их уже больше 3,5 тысячи.