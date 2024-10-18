На электросамокатах запретят ездить детям младше 16 лет

На электросамокатах запретят ездить детям младше 16 летТакже от устройств хотят освободить тротуары и проезжую часть
Вопрос получения прав для управления самокатами правительство поручило проработать МВД. С 16 лет в России можно получать права на мопеды и мотоциклы, и тот же принцип, как считают власти, применим к СИМ.
Второй вопрос, за который по протоколу ответственен Минтранс, — запрет движения СИМ по тротуарам и проезжей части, где они мешают пешеходам и машинам. Для этого, однако, нужна развитая инфраструктура — велодорожки.
В сервисах кикшеринга утверждают, что уже блокируют пользователей младше 18 лет. Также операторы снижают скорость в «медленных» зонах: сейчас у «МТС Юрент», к примеру, их уже больше 3,5 тысячи.
В компаниях уверяют, что почти все поездки на арендованных самокатах проходят без происшествий. В большинстве аварий виноваты «частники», которых никто не контролирует, а новые правила ударят в первую очередь по сервисам краткосрочной аренды.
Власти регулярно обсуждают способы ужесточения контроля за растущим парком электросамокатов. Уже звучали идеи ввести права на СИМ, выгнать их с тротуаров, выдавать регистрационные номера в ГИБДД и прочее. Также самокатчиков хотели штрафовать с помощью камер. И такой прецедент уже был. Правда, штраф был не административным, а в рамках оферты с кикшеринговым сервисом.