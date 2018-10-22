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22 октября, 19:21

Обновленный универсал Skoda Fabia получил вседорожную версию

У модели появилась модификация Scoutline

Компания Skoda добавила в обновленное семейство Fabia «вседорожный» универсал Combi Scoutline.

Автомобиль получил особый обвес кузова, в состав которого входят черные защитные накладки на колесных арках и порогах, а также серебристые вставки на бамперах. Так как это не полноценная версия Scout, то увеличенного дорожного просвета у этой версии нет. В базе универсал предлагается с 16-дюймовыми колесными дисками, а в качестве опции – с 17-дюймовыми.

Универсал будет доступен с теми же моторами, что и хэтчбек. Автомобиль предлагается с литровыми атмосферниками мощностью 60 и 75 сил, турбодвигателями того же объема, выдающими 95 и 110 сил. Агрегаты работают в паре с «механикой», а «робот» с двумя сцеплениями можно заказать только с самым мощным мотором.

В оснащение модели входят светодиодные фары, мультимедийная система, системы слежения за мертвыми зонами, автоматического переключения дальнего света на ближний и помощи при выезде с парковки задним ходом.

В Чехии универсал доступен только с турбомоторами. Цены на него начинаются от 378 тысяч крон (около 1,1 миллиона рублей по текущему курсу).

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