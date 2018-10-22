Обновленный универсал Skoda Fabia получил вседорожную версию

Автомобиль получил особый обвес кузова, в состав которого входят черные защитные накладки на колесных арках и порогах, а также серебристые вставки на бамперах. Так как это не полноценная версия Scout, то увеличенного дорожного просвета у этой версии нет. В базе универсал предлагается с 16-дюймовыми колесными дисками, а в качестве опции – с 17-дюймовыми.