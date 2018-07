Один вагон на миллион. Часть 2

Мы уже рассказывали, что даже из Aston Martin Lagonda получаются замечательные универсалы — не говоря уже про «пятерку» BMW Е28 кузове или прошлое поколение Maserati Quattroporte. Сегодня список штучных «вагонов» будет расширен еще шестью экземплярами. Кузовные ателье не устают удивлять…

BMW 7 серии (Е23) от Schulz

В предыдущей части уже упоминался универсал на базе оригинальной «семерки» — его сделали во французском дилерском центре Alpina, который назывался Garage du Bac. Однако универсалы из Франции — лишь одна сторона медали: параллельно с Garage du Bac несколько универсалов на базе Е23 создала компания Schulz — та самая, что делала «вагоны» на базе «пятерки» Е28. В зависимости от года выпуска семерочные универсалы от Schulz имели разное оформление бывшей задней стойки седана — у рестайлинговой Е23 они обтекали «изгиб Хофмайстера», у дорестайлинговой — «спрыгивали» с него. Но и это еще не все…

BMW 7 серии (Е23) от Euler

В начале 1980-х сама компания BMW планировала выпуск универсала на базе «семерки» Е23! Для этого баварцы заручились поддержкой компании Euler, известной в Западной Европе созданием машин скорой помощи, и на Франкфуртском автосалоне 1980 года представили достаточно неожиданный для многих автомобиль. Увы, особого интереса к новинке выявлено не было, поэтому Touring достаточно быстро забыли, а два имеющихся прототипа были проданы в частные руки. Один из них жив до сих пор: редчайшая BMW 735i на представленных фотографиях ныне имеет американскую прописку и уже успела сменить нескольких владельцев.

Mercedes 500 SET (W126) от Zender

Вообще восьмидесятые были настоящей золотой эпохой тюнинга — тогда такие компании, как Koenig, Kamei или Gemballa гребли деньги ковшом Liebherr R 9800. В списке контор, поймавших удачу за хвост, была фирма Zender, которую многие ныне знают по выпуску аэродинамических обвесов. Однако в те годы компания Zender позволяла себе куда более смелые эксперименты, о чем свидетельствует этот Mercedes 500 SET: помимо переработанной кормы, автомобиль сдобрили капотом от купе в 126-м кузове, форсированным двигателем, а также полностью переработанным салоном, где нашлось место роскошным сидениям Recaro с широким спектром регулировок, а также головному устройству Clarion, который по своему вкусу мог настроить любой меломан.

Cadillac Fleetwood 60 Castilian Estate Wagon от Traditional Coachworks

Универсалы Cadillac не являются редкостью — еще с 30-х годов прошлого века компания производила так называемые «коммерческие шасси», на базе которых строились катафалки, машины скорой помощи, а в редких случаях – гражданские универсалы. Отличие универсалов Castilian Estate, созданных в середине 1970-х калифорнийской студией Traditional Coachworks, состоит в том, что в их основе лежат шасси вполне обычных седанов Brougham 1975-1976 годов выпуска. Помощь в создании универсала оказывал давнишний партнер GM — кузовная компания Fisher. В 1976-1977 годах Traditional Coachworks выпустила около 50 подобных машин с очень богатым оснащением салона, причем владельцем одной из машин был сам Элвис Пресли.

Bentley Mark VI Estate от Rippon

Тут мы немного схитрили — на самом деле, Mark VI, как и довоенные Bentley, был доступен клиентам в варианте практически голого шасси, на основе которого можно было сотворить хоть купе, хоть лимузин. Однако есть одно важное отличие от предшественников — в «базе» Mark VI предлагался в кузове седан, который изготавливали непосредственно на заводе Bentley. Универсал от братьев Риппон — пример «Марка», изготовленного как раз на базе голого шасси, а не седана. Всего же в 1950 году подобных машин построили две штуки. Одна из них точно жива по сей день — в 2016 году уникальный универсал Bentley продали на аукционе Sotheby’s за 121 тысячу долларов.

Rolls-Royce Silver Shadow II Shooting Break от FLM Ltd.

Представленный в 1965 году Silver Shadow II стал первым «Роллсом», который нельзя было приобрести в виде шасси. Подобный шаг существенно повысил комфортабельность и технологичность автомобиля на фоне предшественников, но вызвал вопросы у тех, кто предпочитал видеть Rolls-Royce в уникальном кузове. Одним из возмущенных был бас-гитарист группы The Who Джон Энтвисл, который, не мудрствуя лукаво, отдал свой новенький седан кузовщикам. Точный исполнитель заказа неизвестен, но похожий автомобиль был изготовлен конторой FLM (Panelcraft) Ltd. В 2013 году универсал, представленный на фото (и, собственно, принадлежавший Энтвислу) был продан на аукционе за 43 700 фунтов стерлингов. \m

Иллюстрации: Из открытых источников