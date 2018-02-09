Названы цены на первый в России автомобиль для самостоятельной сборки

Компания DK Racing объявила цены на первый в России гоночный кит-кар Shortcut – автомобиль, предназначенный для самостоятельной сборки владельцем. Обойдется такая машина в 950 тысяч рублей.

Для покупателей предлагается выбрать один из трех комплектов. Базовый стоит 290 тысяч рублей и включает в себя окрашенную раму с каркасом безопасности, элементами подвески, педальным узлом с баланс-баром, рулевым управлением и корпусом моста в сборе. В этом наборе отсутствуют кузовные элементы – для тех, кто хочет получить машину с авторским дизайном.

Второй комплект (600 тысяч рублей), помимо пластиковых кузовных панелей и алюминиевых панелей пола, дополнен тормозной системой, системой пожаротушения, элементами салона, коваными диски и шинами полуслик. В наборе нет силовой установки – для тех, кто хочет установить в готовую раму собственные агрегаты.

Третий – это полный набор с фирменными панелями кузова, мотором и коробкой. Он и стоит 950 тысяч рублей.

К каждому комплекту прилагается видео-инструкция, записанная на карту памяти. В случае необходимости специалисты DK Racing предоставят заказчику консультацию по телефону или приедут к нему, чтобы ускорить процесс сборки.

Заднеприводные «Шорткаты» оснащаются агрегатом, построенным на базе мотора от Lada Granta Sport. Он выдает 184 силы (на 98-м бензине) или 194 силы (на 102-м бензине). Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. «Сотню» такая машина набирает за 4,5 секунды. Максимальная скорость – 240 километров в час.

Уже готовый и собранный спорткар стоит от 1 000 000 до 1 195 000 рублей. С 15 февраля все цены на машины вырастут на 20 процентов.

Для «Шорткатов» создана моносерия DK Racing Cup 2018, в которой владельцы кит-каров смогут выступать в отдельной группе. Спринт-гонки пройдут на автодромах в Москве, Смоленске, Нижнем Новгороде и Казани. Стартовый взнос – 15 тысяч рублей.

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