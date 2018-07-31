Виртуальные приборки теперь доступны для Arona и Ibiza

Пульс

Двум моделям Seat добавили «цифровой кокпит»

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31 июля 2018

Модели Seat Arona и Ibiza получили виртуальную приборную панель Digital Cockpit с дисплеем диагональю 10,25 дюйма. До этого интерактивная «приборка» устанавливалась только на Leon и Ateca.

[Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все](https://motor.ru/selector/roskosh80.htm)

Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все

Digital Cockpit — это TFT-дисплей с разрешением 1280 x 480 и частотой обновления экрана 75 герц. Для него доступно три информационных экрана, которые переключаются специальной кнопкой на руле: классический, цифровой и динамичный.

В классическом режиме на приборной панели отображаются тахометр и спидометр, между которыми расположены дополнительные информационные блоки: музыка, данные с телефона, навигационной системы, а также уведомления электронных систем безопасности.

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В «цифровом» варианте оформления вся ширина приборной панели используется для отображения данных навигационной системы. В динамичном на дисплей выводится информация об изменения направления движения и поворотах, подсказки систем безопасности и данные о состоянии автомобиля.

Первый и последний информационный экран водитель может настроить под себя: объединить данные навигационной системы с традиционными приборами или вывести на дисплей детальную карту местности. Для сохранения настроек предусмотреть три профиля.

Видео: Seat

Ранее цифровой приборной панелью обзавелись Skoda Octavia, Suberb и Kodiaq, представленные на российском рынке. «Виртуальный кокпит» предлагается как опция по цене от 23 до 27 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.

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