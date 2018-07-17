«Виртуальная» панель доступна для Octavia, Suberb и Kodiaq

Пульс

Российские «Шкоды» получили цифровые приборки

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17 июля 2018

Модели Skoda Octavia, Suberb и Kodiaq, представленные на российском рынке, отныне доступны к заказу с цифровой приборной панелью. Она будет предлагаться как опция – от 23 до 27 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.

[Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все](https://motor.ru/selector/roskosh80.htm)

Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все

Для цифровой приборной панели Skoda доступно четыре варианта оформления: классический, цифровой, инфо-профиль и минималистичный. Первый из них подразумевает отображение стилизованных под аналоговые приборы тахометра и спидометра. При этом расположенную между ними зону можно настроить самостоятельно. Например, вывести данные навигационной системы.

В «цифровом» варианте оформления вся ширина приборной панели используется для отображения данных. Цифровые приборы в этом режиме размещаются в верней части дисплея.

[«Мотор» представляет передовые решения, которые вскоре могут войти в повседневный обиход.](https://motor.ru/selector/futuretechs.htm)

«Мотор» представляет передовые решения, которые вскоре могут войти в повседневный обиход.

«Инфо-профиль» предусматривает вывод в центральной части приборной панели основного блока информации, а слева, сверху и справа — дополнительных. Их можно настраивать индивидуально для отображения текущей скорости, выбранной передачи или времени в пути.

При выборе «минималистичного» профиля на экран выводится два основных информационных блока. При этом в верхней и нижней части экрана отображаются выбранные показатели.

Информация о том, что Skoda Octavia получит цифровую приборную панель появилась в феврале. Соответствующая опция стала доступна в конфигураторе чешского сайта марки.

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